In Rd. 22 der ADMIRAL Bundesliga und somit am letzten Spieltag vor der Punkteteilung gastiert die WSG Tirol am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) beim derzeit sich noch Hoffnung auf dem Sprung ins Obere Playoff machenden Siebenten, FK Austria Wien. Infolge des verkündeten Abschieds von Cheftrainer Thomas Silberberger zum Saisonende führt der Weg der Wattener nach dem "Finale" im Grunddurchgang in die Qualifikationsgruppe, kommt es dort einmal mehr zur "Mission Klassenerhalt".

WSG hat in Wien bereits angeschrieben

Das WSG-Lager hat turbulente Tage hinter sich. Nach dem wichtigen und verdienten 1:0-Heimsieg gegen den TSV Egger Glas Hartberg am vergangenen Wochenende verkündete Cheftrainer Thomas Silberberger am Mittwochvormittag nach elf Jahren seinen Rücktritt zum Saisonende. Somit geht es für die Grün-Weißen mit einer breiten Brust und viel Klarheit in die Bundeshauptstadt, in der Kapitän Felix Bacher & Co. den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt gehen wollen. Dass dieses Unterfangen kein Ding der Unmöglichkeit ist, hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt. In fünf Duellen am Horrplatz 1 am Favoritner Laaer Berg erkämpfte sich Grün-Weiß insgesamt fünf Punkte (1S, 2U, 2N).

Aufblühende Veilchen

Auch wenn das bedeutendste Spiel nach der Winterpause, das 342. Wiener Derby, mit 0:3 verloren ging, kann die Wimmer-Elf bislang auf einen starken Frühling zurückblicken. Seit dem Restart der ADMIRAL Bundesliga konnten sich die Hauptstädter neun von zwölf Punkten ergattern und liegen damit eine Runde vor Punkteteilung mit 30 Punkten auf Platz sieben, was zum aktuellen Stand den Gang in die Qualifikationsgruppe bedeuten würde. Mit Schützenhilfe könnte Violett jedoch noch der Sprung über den "Strich" gelingen.

Rochade in der Schaltzentrale

Beim Gastspiel am Verteilerkreis ist der grün-weiße Trainerstab abermals zu einer personellen Veränderung gezwungen. Matthäus Taferner, der gegen Hartberg den 1:0-Siegestreffer erzielte, sah kurz vor Spielende die fünfte gelbe Karte und muss somit in der letzten Grunddurchgangs-Runde pausieren. In das Spieltagsaufgebot zurückkehren könnten indes Valentino Müller und Bror Blume, die in der laufenden Trainingswoche weite Teile des Mannschaftstrainings absolvieren konnten.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL