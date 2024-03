Nach zwei Meistertiteln und einem ÖFB-Cup-Gewinn mit den Roten Bullen liegt der Marktwert des 1,90 Meter-Mittelstürmers aktuell bei 10 Mio. Euro. Beim österreichischen Serienmeister hat der Kroate, der in dieser Saison in 20 Bundesligaspielen vier Tore erzielte (plus einen Treffer in der Champions League), noch Vertrag bis 2025.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty