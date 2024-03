Im vorgezogenen Samstag-Spiel der letzten Grunddurchgang-Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 hatte sich der Tabellendritte LASK vs. Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg viel vorgenommen, peilte im fünften Anlauf seinen ersten Pflichtspielsieg in 2024 an. Hoffnungsträger dabei: Robert Žulj. Der nach Rot-Sperre zurückkehrte und beim 1:0-Coup in Salzburg im Hinspiel der Unterschiedsspieler war. Doch die Partie nahm für die Linzer und ihren Kapitän früh einen ungünstigen Verlauf. 0:1 durch Fernando nach 26 Sekunden, ehe auch noch der LASK-Toptorjäger verletzungsbedingt ausschied. Siehe Ligaportal-LIVETICKER.

Unglückliche Frühjahrssaison bisher für LASK-Unterschiedsspieler Robert Žulj, der gegen den TSV Hartberg krankheitsbedingt fehlte, gegen den WAC nach 26 Minuten die Rote Karte erhielt, dadurch das Auswärtsspiel beim SCR Altach verpasste, und heute verletzungsbedingt vorzeitig vom Feld musste.

Anfang vom Ende für Robert Žulj nach 14 Minuten

Nach dem Rote Bullen-Blitzstart von Fernando (wie vor wenigen Wochen in Linz schon wieder ein Führungstor des FC Red Bull Salzburg in Minute 1, am 17. Februar durch Petar Ratkov bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz) geriet man in Minute 14 im LASK-Lager in Schockstarre, wurde die Partie unterbrochen.

Robert Žulj ging vor 14.800 Zuschauern in der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl nach einem unglücklichen Zweikampf um den Ball gegen Lucas Gourna-Douath ohne Fremdeinwirkung zu Boden, hielt sich das rechte Knie und brauchte medizinische Versorgung. Ein Vorwurf war in dieser Szene niemandem zu machen. Bange Blicke...kann der LASK-Kapitän & Toptorjäger (neun Treffer) weiter machen?

Ja...der 32-jährige Welser kehrte auf das Spielfeld zurück und biss die Zähne zusammen. Doch nachdem der Ex-Salzburger dann nach einem Cornerball am zweiten Pfosten (ohne einen Gegenspieler weit und breit) wieder zu Boden ging, sich an erneut das rechte Knie fasste, war die Partie für ihn endgültig beendet. Mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ Robert Žulj den Rasen. Eine Diagnose steht noch aus bei der "Linzer Lebensversicherung".

