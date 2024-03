Bevor am morgigen Sonntag die verbleibenden drei Tickets für die Meistergruppe vergeben werden, standen sich in ADMIRAL Bundesliga-Runde 22 bereits einen Tag eher die dafür bereits qualifizierten Top-Teams LASK und Leader FC Red Bull Salzburg auf der Linzer Gugl gegenüber. Nach der 0:1-Hinspielniederlage in Wals-Siezenheim revanchierten sich die Roten Bullen diesmal per Blitztor von Fernando nach 27 Sekunden und gehen als Tabellenführer in die entscheidende Saisonphase (Spielbericht). Nachfolgend Statements vonseiten des Serienmeisters.

"...Fußball im Herbst war nicht immer die feinste Sahne"

Gerhard Struber (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Wir sind bestmöglich in das Spiel gestartet, mit diesem frühen Führungstor. Ich finde, wir sind danach auch gut drauf geblieben und haben uns einige Chancen erspielt. Man hat auch gesehen, dass sich beide Mannschaften ein bisschen schwergetan haben, auf diesem Platz sauber zu spielen. Wir müssen aber früher den Sack zu machen, indem wir die Chancen nutzen. Wir waren heute aber trotzdem auswärts beim LASK, der drittstärksten Mannschaft in Österreich, natürlich kann da die eine oder andere Chance mal vorkommen.

Es war aber unser dritter Sieg zu null in Folge, wir machen also die defensiven Dinge schon sehr gut. Es ist schwierig, gegen uns Tore zu machen. Unser Anspruch ist aber hoch, wir wollen gar nichts zulassen und mehr Tore schießen, da hätten wir heute schon höher gewinnen können.“



…über die Kritik am Spiel der Salzburger und die Tabellenführung vor der Punkteteilung: „Genugtuung habe ich gar keine. Wir wussten, dass unser Fußball im Herbst nicht immer die feinste Sahne war, es hat aber auch gute Gründe gegeben. An denen haben wir gearbeitet und einen Aufwärtstrend gestartet. Die Verbesserungen werden sichtbar und wir wollen uns da reinarbeiten mit dieser jungen Mannschaft. Dann bin ich auch davon überzeugt, dass dieser Fußball dann wieder die Attraktivität bekommt, wo dann alle wieder zufrieden sein werden.“

"...sind in einer entspannten Situation"

Alexander Schlager (Spieler FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Ich glaube, es war heute das zu erwartende schwierige Match. Sie haben es uns natürlich nicht leicht gemacht. Wir haben viele Situationen gehabt, wo wir früher den Deckel zumachen müssen. In Summe sind wir aber sehr happy, dass wir der Punkte mitnehmen.“



…über die sichere Tabellenführung vor der Punkteteilung: „Wir sind in einer entspannten Situation und können uns das morgen in Ruhe ansehen. Natürlich ist es ein angenehmes Gefühl, wenn du an der Tabellenspitze bist, aber wir wissen auch, dass es in der Meistergruppe um alles geht. Jetzt ist noch nicht das Ende der Saison, deshalb zählt es absolut nichts, wenn du ganz oben stehst. Von dem her werden wir weiter an uns arbeiten und in der Meistergruppe unsere Aufgaben erledigen, um am Ende auch ganz vorne zu stehen.“



Flavius Daniliuc (Spieler FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Es war auf jeden Fall zu erwarten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Sie sind eine sehr gute Truppe und spielen zu Hause und wir wussten, wir müssen mit Gegenpressing und Mentalität spielen. Das haben wir auch gemacht und es sind wirklich wichtige drei Punkte für uns. Die Schockmomente am Ende kann man natürlich immer verhindern, aber wenn wir unsere Chancen vorne nutzen, kommt es gar nicht dazu. Wir müssen mehr an uns denken und die Chancen macht.“



…auf die Frage, wie aussagekräftig es ist, dass man als Tabellenführer in die Meistergruppe geht: „Es ist schon sehr aussagekräftig. Jeder im Land weiß, dass wir Meister werden wollen. Wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt sind es noch zehn Spiele und die werden wir auch genau so angehen, um am Ende als Meister dazustehen.“

Sind weiter im Flow, in 2024 noch ungeschlagen und gehen als Tabellenführer in die Meistergruppe: Die Roten Bullen aus Wals-Siezenheim, die zum zehnten Mal in Folge beim LASK ungeschlagen bleiben.

"Jedes Spiel wird spannend sein, es sind nur Top-Spiele"

Bernhard Seonbuchner (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg):

…auf die Frage, ob er mit dem Grunddurchgang vollends zufrieden ist: „Ich glaube, sich mit der Vergangenheit zu vergleichen bringt relativ wenig. Deswegen bin ich auch weit davon entfernt, über den Herbst oder die letzte Saison zu sprechen. Wir sind im Hier und Jetzt, jetzt ist der Grunddurchgang zu Ende und wir gehen als Tabellenführer in die Meisterrunde, von dem her können wir schon zufrieden sein.“



…über das Spiel: „Das ist natürlich ein super Start mit dem frühen Tor, aber solange es 1:0 steht ist nirgends der Deckel drauf. Wir hatten in der ersten und in der zweiten Halbzeit genug Möglichkeiten, den Deckel zuzumachen. Wenn man clevere Entscheidungen trifft und bessere Optionen wählt, haben wir hier eine große Möglichkeit für mehr Torabschlüsse. Dann wird auch irgendwann einer reingehen. Solange das Spiel 1:0 steht, ist es offen und wenn der Ball in die Box fällt, kann viel passieren. Es ist immer eng.“



…über Fernando: „Natürlich sieht man, wie jetzt die Post abgeht und welche Dynamik er hat. Man sieht aber auch, dass jemand Rhythmus braucht und Spielpraxis braucht, damit er vorne in der finalen Phase die richtigen Entscheidungen trifft. Aber ich gehe davon aus, dass da noch mehr geht.“



…über die Meistergruppe: „Jedes Spiel wird spannend sein, es sind nur Top-Spiele. Deswegen glaube ich, dass es enger zusammenkommen wird und vielleicht auch das eine oder andere überraschende Ergebnis geben. Die ersten beiden Mannschaften haben sich ein bisschen abgesetzt, das war im Winter noch ein Stück anders.

Ich kann mir schon vorstellen, dass wir beide da vorne uns die ersten zwei Plätze ausmachen. Ich glaube aber auch, dass es für die anderen um viel geht und wir müssen schauen, dass wir die Punkte holen.“

