Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:

Es ging zur Sache...und auch schon mal an die (Textil-) Sachen im direkten Duell um das Meisterplayoff-Ticket zwischen Austria Klagenfurt und dem SK Rapid. Am Ende trennten sich beide schiedlich friedlich mit 1:1 und sicherten sich sowohl die Kärntner Violetten als auch die Hütteldorfer die Teilnahme am Oberen Playoff. Ob SK Rapid-Rackerer Lukas Grgic und der deutsche Austria-Akteur Max Besuschkow am Ende die Trikots tauschten, ist nicht überliefert. Der Zerreißprobe am "Herzschlag-Final-Sonntag" hielten beide Mannschaften jedenfalls stand.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL