Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat am heutigen Montag die Sanktion gegen SC Austria Lustenau-Cheftrainer Andres Heraf nach dessen verbalen Entgleisung infolge des 1:1-Remis beim SK Rapid bekannt gegeben, nachdem sich der gebürtige Wiener ein heißes Wortgefecht mit einem Anhänger der Grün-Weißen geliefert hatte (siehe Video). Zudem verlautbarte man die Sperren gegen zwei Akteure aus der ADMIRAL 2. Liga, die am Wochenende in Runde 19 mit Rot des Feldes verwiesen wurden.

Zwei Spiele bedingt & Geldstrafe

Andreas Heraf (Trainer SC Austria Lustenau): 2 Spiele Sperre bedingt auf 6 Monate und 2.000 € Geldstrafe- Beleidigung

Steirische "Rotsünder" erhalten jeweils ein Spiel unbedingt

Simon Nelson (SK Sturm II): 1 Spiel Sperre - Torraub

Nemanja Zikic (KSV 1919): 2 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt auf 6 Monate) - Rohes Spiel

