Was für ein Herzschlagfinale am gestrigen 22. und letzten Spieltag im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 - dem SK Rapid genügte ein "X", um aus eigener Kraft den Sprung ins Obere Playoff zu vollziehen. Mit dem 1:1-Remis beim SK Austria Klagenfurt, dem ebenfalls ein Punkt für die Meistergruppe langte, vermochte das Team von Cheftrainer Robert Klauß als Rangsechster diesen Schritt zu setzen. Kurios dabei: Keinen einzigen der zukünftigen fünf Rivalen um die Europacup-Plätze konnte Grün-Weiß im bisherigen Saisonverlauf bezwingen! Sogar Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz war da erfolgreicher...

Ist sowohl gegen den LASK am kommenden Freitag als auch eine Woche später auswärts beim TSV Hartberg noch zum Zuschauen verdammt: SK Rapid-Kapitän und "Leitwolf" Guido Burgstaller, für den es mit dem grün-weißen Mannschaftstross eine wahre "Horror-Bilanz" gegen die Top-Teams der Liga wettzumachen gilt.

Kein Sieg, fünf Remis & fünf Niederlagen!

SK Rapid gegen... Hinspiel Rückspiel FC Red Bull Salzburg 0:2 0:1 SK Sturm Graz 1:1 1:1 LASK 1:1 3:3 SK Austria Klagenfurt 2:3 1:1 TSV Hartberg 0:1 0:1

Macht insgesamt nur magere fünf von möglichen 30 (!) Punkten gegen die fünf Kontrahenten, gegen die es im Saison-Finish die verbleibenden zehn Spieltage zu bestreiten gilt. Wiederum gegen die Klubs aus dem Unteren Playoff, respektive der Qualifikationsgruppe, holte man ganze 28 (!) von möglichen 36 - von den "Punktelieferanten" trennte sich nach der Tabellen- und Punkteteilung nun allerdings der grün-weiße Weg.

Gleich der Auftakt in die Meistergruppe hat es für die Hütteldorfer ja gehörig in sich, zumal man weiter auf Leistungsträger wie Guido Burgstaller, Marco Grüll und Co. aufgrund der Sperren infolge des Video-Eklats verzichten muss. Am Freitag eröffnet das Aufgebot von Coach Robert Klauß die "heiße" Saisonphase um 19:30 Uhr im Allianz Stadion gegen den im Jahr 2024 noch sieglosen LASK - selbstverständlich im Ligaportal-LIVETICKER!

Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz holte doppelt so viele Punkte (zehn) gegen die Teams aus der Meistergruppe wie der SK Rapid. Auffallend dabei: Gegen Vereine "unter dem Strich" verbuchten die Stahlstädter insgesamt weniger Zähler (neun).

Aufsteiger hat mit Achtungserfolgen aufgezeigt

Während die Hütteldorfer gegen die Mannschaften "über den Strich" also noch reichlich Aufholbedarf haben, zeigte Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz gegen eben jene Teams gehörig auf: Die Scheiblehner-Schützlinge blieben gegen Liga-Krösus FC Red Bull Salzburg (1:0-Auswärtscoup und 1:1 im Rückspiel) unbesiegt, holten auch gegen den SK Sturm Graz einen Zähler (1:1), bezwangen Stadtrivale LASK im Hofmann Personal Stadion mit 2:0, trotzen SK Austria Klagenfurt ein Remis ab (0:0) und erlangten zudem gegen den TSV Hartberg einen Punkt (3:3 im Hinspiel im Donaupark).

Gegen wen man nicht anschrieb? Just gegen den SK Rapid (0:1 und 0:5). Für die Linzer, die heuer noch sieglos sind und erst zwei Zähler zu holen vermochten, wird die "Mission Klassenerhalt" auf Rang zehn liegend am Samstag (17.00 Uhr) gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau eröffnet.

