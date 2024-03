Am Dienstag entschuldigte sich die "Niederösterreich Heute"-Moderatorin Claudia Schubert live beim Publikum für einen Fehler in der Sendung vom 27. Februar, in der das Rezept "Faschierte (Fisch-) Labern für die Fastenzeit" vorgestellt wurde. Der Skandal drehte sich um ein Fischfilet des Frauennerflings (Rutilus pigus), einem in Österreich vom Aussterben bedrohten und streng geschützten Fisch, der keine übliche Zutat in der Küche ist. Auch Comedian Alex Kristan alias "Herzog von Österreich" (Andreas Herzog) meldete sich heute diesbezüglich zu Wort.

