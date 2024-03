Am 11. März 2000 erblickte Jusuf Gazibegovic in Salzburg das Licht der Welt - am gestrigen Montag feierte der gestandene Rechtsverteidiger des SK Sturm Graz also seinen 24. Geburtstag. Der 14-fache bosnische Teamspieler, der der Talentschmiede der Red Bull-Akademie entstammt ist, gehört in der laufenden Saison mit 2.856 Spielminuten gemeinsam mit Alexander Prass (2.833), David Affengruber (2.845) und Jon Gorenc-Stankovic (2.921) zu den absoluten "Duracell-Hasen" im Aufgebot von Chefcoach Christian Ilzer...



Kaum aufzuhalten, "per Du" mit dem Ball und ein "Fels in der Brandung" bei defensiven Herausforderungen: Jusuf Gazibegovic, der mittlerweile einen Marktwert von vier Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.at) mitbringt.

"...bin ein relativ harter Kerl und lasse mich nicht so leicht rausnehmen"

Jusuf Gazibegovic (Rechtsverteidiger SK Sturm Graz):

...über die Auslosung der Meistergruppe: "Die Meistergruppe wird sicherlich sehr herausfordernd. Wir wissen, dass wir in diesen zehn Partien zehn Mal unsere Top-Leistung abrufen müssen. Wenn wir das schaffen, bin ich mir sicher, dass wir bis zum Ende an Salzburg dranbleiben können. Im Mai werden wir sehen, für wie viel es gereicht hat."

...darüber, dass er weder von einer Verletzung noch von einem Gegenspieler auszuholen ist: "Ich glaube, da gibt es kein Geheimnis. Das Hauptding ist, denke ich, dass ich ein relativ harter Kerl bin und ich mich nicht so leicht rausnehmen lasse – nur, wenn es wirklich nicht mehr geht.

Ansonsten versuche ich immer, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, darüber zu stehen und zu spielen bzw. zu trainieren – ich will immer zur Verfügung stehen und der Mannschaft immer helfen. Das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Es ist mein Ziel, immer dabei zu sein und ich hoffe, dass es so weitergeht."

Auch Offensivqualitäten bringt der seit kurzem 24-Jährige mit, steuerte in der heurigen ADMIRAL Bundesliga-Jubiläumssaison bereits vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Assists) bei.

"...wir werden versuchen, noch einmal eines draufzusetzen"

...über mögliche Titelgewinne des SK Sturm in der heurigen Saison: "Ich glaube, dass in dieser Saison – wie letztes Jahr – viel möglich ist. Wir sind im Cup Titelverteidiger und wollen ihn auch erfolgreich verteidigen. In der Liga sind wir noch einmal näher dran an Salzburg und wir werden versuchen, so lang wie möglich an ihnen dranzubleiben und dann werden wir sehen, für wie viel es reichen wird.

Wenn es an den letzten zwei, drei Spieltagen vielleicht die Chance auf den Titel gibt, werden wir versuchen, noch einmal eines draufzusetzen – in ein paar Wochen werden wir es wissen!"

...über sich als "Dauerbrenner": "Das ist natürlich etwas sehr Cooles, immer das Vertrauen zu bekommen und immer spielen zu dürfen. Das ist alles nicht selbstverständlich, wird aber auch von den Leistungen her begünstigt. Ich bin sehr dankbar, dass ich so viel spielen kann und so viel Einsatzzeit bekomme.

Ich versuche immer mein Bestes zu geben, an die Grenzen zu gehen und mich so für die Zukunft weiterzuempfehlen. Das war, seit ich hier bin, immer mein Ziel, mich in den Spielen und in den Trainings zu beweisen. Dass das in diesen vier Jahren so gut läuft, ist natürlich hervorragend und ich hoffe, dass es so weitergeht."

Interview: SK Sturm Graz

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und GEPA-ADMIRAL