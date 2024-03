Wenn der erste Spieltag der Finalrunde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 am kommenden Wochenende absolviert ist, geht es für die Klubs in die erste länderspielbedinge Liga-Pause des Jahres. Den "März-Break" nutzt die WSG Tirol, die am Samstag am Innsbrucker Tivoli den RZ Pellets WAC empfängt (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), für ein Testländerspiel in der Oberpfalz und gastiert am Mittwoch,, den 21. März beim deutschen Drittliga-Zweiten SSV Jahn Regensburg (Ankick: 15 Uhr).





Jahn peilt Rückkehr in 2. Liga an

Während die Wattener in der ADMIRAL Bundesliga um den Klassenerhalt kämpfen, befindet sich der Jahn aus Regensburg auf Aufstiegskurs in der 3. Liga. Die Oberpfälzer, die seit Mai 2023 von Joe Enochs trainiert werden, rangieren derzeit mit 54 Punkten aus 29 Spielen auf Platz zwei. Punktgleich mit Spitzenreiter SSV Ulm und einen Zähler vor dem Dritten Dynamo Dresden, dem Ex-Klub von WSG Tirol-Mittelfeldspieler Matthäuas Taferner (Foto).



SSV Jahn Regensburg – WSG Tirol

Mittwoch, 21. März 2024 | 15:00 Uhr

Sportpark Kaulbachweg, Regensburg

📅 Testspiel in der Länderspielpause: Unsere WSGler treffen in der kommenden Woche auf den @SSVJAHN. ⤵️



📲 https://t.co/HuFOJAuahF



📸 Gatzka | SSV Jahn#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/LT8QXILXff — WSG Tirol (@WSGTIROL) March 14, 2024

Fotocredit: RiPu Sportfotos