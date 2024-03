Die ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläumssaison 2023/24 wurde mit dem Kultduell LASK vs. SK Rapid (1:1) am Freitag, den 28. Juli, eröffnet. Beide Teams werden nun auch die Finalrunde eröffnen, diesmal allerdings in Wien-Hütteldorf (Freitag, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Seit Sommer ist viel passiert, insbesondere in den vergangenen zwei Wochen bei den Grün-Weißen, die gegenüber dem Hinspiel auch einen neuen Cheftrainer haben: Robert Klauß. Der 39-jährige Deutsche hielt heute auf der Pre-Match-Pressekonferenz eine flammende Rede und dass die "Causa Rapid" nun langsam mal genug ist. Siehe VIDEO!

Robert Klauß ließ mal raus, was raus musste...

"Jetzt ist die Sau genug durch´s Dorf getrieben"

SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß: "Natürlich ist da von außen eine gewisse Stimmung und wir wissen, dass wir uns intern davon freimachen und uns auf das Sportliche fokussieren müssen. Wir wollen unbedingt zeigen, dass das Image, das wir haben, nicht gerechtfertigt ist und wir trotzdem eine gute und vor allem charakterlich gute Mannschaft sind. Trotzdem ist es jede Woche dann auch mal langsam genug. Es würde mir jetzt reichen. Zwei Spiele wurden dadurch massiv beeinflusst. Nicht nur sportlich, sondern von der Stimmungslage, den Themen und der Ablenkung, die wir hatten.

Jetzt haben wir wieder eine Woche, wo wieder neue Themen auftreten, es wieder in die Richtung und auf das Spiel geht. Das wieder davon beeinflusst wird. Irgendwann ist dann auch mal gut. Wir können es nicht mehr als positives Mittel nutzen, sondern es ist jetzt langsam mal hey...wir wollen Fußball spielen. Wir haben sehr viel gemacht, sehr viele Gespräche geführt, sehr viele Maßnahmen gezeigt und wir haben uns vor allem auch klar positioniert. Jetzt ist mal langsam gut und die Sau genug durch´s Dorf getrieben.

"Trennt bitte Verhalten vom Charakter"

Unsere Jungs, und das will ich nochmal ganz klar sagen, sind charakterlich einwandfrei, sind nicht homophob und nicht fremdenfeindlich. Sondern sie haben sich scheiße verhalten, ein Fehlverhalten gehabt und sind verbal entgleist. Das ist nicht zu entschuldigen. Das wissen sie und dass sie einen riesen Fehler gemacht haben. Und trotzdem, das habe ich vor zwei Wochen schon mal gesagt, trennt bitte Verhalten vom Charakter! Es war ein scheiß Verhalten, aber sie sind keine schlechten Menschen.

Das Statement im Video (ab Minute 14:20)

"Wer noch nie in seinem Leben verbal entgleist ist, der möge den Finger heben"

Aktuell habe ich ganz eindeutig das Gefühl, dass jeder die Chance nutzt, um mit dem Finger auf uns und auf die Jungs zu zeigen. Und es wird immer wieder angeheizt dadurch. Weil jeder sich immer wieder befleißt und bemüssigt fühlt, sich dazu zu äußern. Egal aus welcher Ecke er hervorkommt. Vier, fünf, zehn Jahre lang war das kein Thema und irgendwer hat sich nur irgendwas geschert, wenn Homophobie-Fangesänge waren oder wer verbal entgleist ist. Auf ein Mal darf sich jeder zu Wort melden. Und nochmal: Wer noch nie in seinem Leben verbal entgleist ist, der möge den Finger heben. Ich kann´s nicht machen. Jeder hat sich schon mal irgendwas erlaubt, okay. Aber dann mit dem Finger auf andere Zeigen, ist schwierig.

Und jeder versucht aktuell das Thema nochmal aufzuwärmen und nochmal seinen Senf dazuzugeben. Und jetzt darf ich mich nochmal dahinstellen und es auf eine höhere Stufe heben und hier...aus allen Ecken. STOP langsam! Und da müssen wir auch als Verein, ich als Trainer, der jeden Tag mit den Jungs und dem Trainerteam, mit allen die dazugehören, zusammenarbeitet, muss ich auch mal ganz klar sagen STOP an der Stelle. Sorry, das musste mal raus."

Fotocredit: Josef Parak