"Ausnahmezustand" beim TSV Hartberg nach dem zweiten Einzug in die ADMIRAL Bundesliga-Meistergruppe überhaupt, der mit dem 1:1-Remis im steirischen Duell gegen den SK Sturm Graz fixiert wurde. Das erste von zehn "Highlight-Spielen" führt die Schopp-Schützlinge am Sonntag in Runde 23 (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) zu Serienmeister FC Red Bull Salzburg, der seines Zeichens alle drei der bisherigen Saison-Aufeinandertreffen für sich zu entscheiden vermochte - 5:1 und 3:2 im Grunddurchgang, dazu den Elfmeter-Krimi im ÖFB-Cup-Viertelfinale. Vorab Wortspenden der Oststeirer. Siehe auch: RBS-Vorschau und Expertentipp!



Der 19-jährige Maximilian Fillafer (hier mit Erfolgstrainer Markus Schopp) hat dieser Tage allen Grund zur Freude: In der Vorwoche gab der im Sommer 2023 vom Kärntner Landesligisten SV Spittal/Drau zum TSV Hartberg gekommene Youngster sein Startelf-Debüt in der ADMIRAL Bundesliga, wenige Stunden später jubelte man nach dem 1:1 gegen den SK Sturm Graz über den verdienten Einzug ins Obere Playoff, zumal man sich seit Runde 6 "über dem Strich" wiederfand. Nun wollen die Oststeirer möglichst auch die "Roten Bullen" auf die "Hörner nehmen"...

"...genau das sind die Spiele, auf die wir uns freuen"

TSV Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp meint vorab: "Wieder einmal ein Spiel gegen Salzburg, das vierte Mal in dieser Saison. Ich glaube, dass wir in den ersten drei Duellen gesehen haben, welche Qualität der Gegner hat. Wir haben in all diesen Spielen eine richtig gute, ansehnliche Leistung auf den Platz gebracht und sind trotzdem zweimal als Verlierer vom Platz gegangen und einmal im Cup ausgeschieden.

Wir fahren mit einer klaren Idee nach Salzburg, wollen dort versuchen unser Spiel auf den Platz zu bringen, wissen aber mit welcher Qualität wir es zu tun bekommen. Aber genau das sind die Spiele, auf die wir uns freuen und uns verdient haben. Dementsprechend wollen wir auch auftreten."

"...guter Dinge, dass wir diesmal mit Punkten aus Salzburg heimfahren"

Offensivspieler Maximilian Fillafer betont: "Wir freuen uns schon richtig auf das Spiel am Sonntag in Salzburg. Wir wissen genau was auf uns zukommt. In den letzten Duellen haben wir schon oft gezeigt, dass wir sie richtig gut bespielen können. Ich bin guter Dinge, dass wir diesmal mit Punkten aus Salzburg heimfahren können."

