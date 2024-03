"Meine Mannschaft hat sich gestern mit Anstand aus dem Europacup verabschiedet. Jetzt haben wir unseren Fokus aber schon auf den Start in die Meistergruppe gerichtet", gab SK Sturm Graz-Cheftrainer Christian Ilzer Stunden nach dem 1:1 bei OSC Lille (1:4 im Gesamtscore) zu verstehen. Am Sonntag (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gastieren die "Blackies" zum Start in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga beim Vierten SK Austria Klagenfurt, der zum dritten Mal im dritten Anlauf den Sprung ins Obere Playoff vollzog und den Steirern im Herbst beim 0:0 in Liebenau bereits einen Zähler abluchste. Vorab Sturm-Statements. Siehe auch: Expertentipp!



Polens U21-Teamspieler Szymon Wlodarczyk, der in der aktuellen ADMIRAL Bundesliga-Saison bei sechs Scorerpunkten (fünf Treffer, ein Assist) hält, geht mit dem SK Sturm Graz nun in den zehn "Endspielen" auf Tore-, Punkte- und "Bullen-Jagd".

"...schwieriges Spiel, in dem wir körperliche und mentale Frische brauchen"

SK Sturm Graz-Coach Christian Ilzer vorab: „Mit Austria Klagenfurt wartet ein sehr gefährlicher Gegner auf uns, ein Team, dem man großen Respekt zollen muss. Peter Pacult und seiner Mannschaft ist nach dem Aufstieg zum dritten Mal in Folge der Einzug in die Meistergruppe gelungen – das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer sehr guten Mannschaft und sehr guter Arbeit. Ich erwarte mir ein schwieriges Spiel, in dem wir körperliche und mentale Frische brauchen, um unsere Tugenden und Stärken in bestmöglicher Ausprägung auf den Platz zu bringen."

Personalsituation

Der Cheftrainer zur Personalsituation: "Neben den Langzeitverletzten sowie dem gelbgesperrten Dimitri Lavalée haben auch einige andere Spieler wie Gregory Wüthrich oder Jon Gorenc Stankovic gestern Blessuren abbekommen – wir hoffen, hier bis Sonntag dennoch den Großteil unserer Spieler voll fit zur Verfügung zu haben.“

"...wollen auch in der Meistergruppe unseren Spielstil auf den Platz bringen"

Stürmer Szymon Włodarczyk meint: "Wir wollen auch in der Meistergruppe unseren Spielstil auf den Platz bringen und dominant auftreten – wir werden in jede Begegnung mit dem Ziel gehen, drei Punkte zu holen. Unser letztes Match in Klagenfurt war ebenfalls nach einem schweren Europacup-Auswärtsspiel – damals konnten wir 3:0 gewinnen. Ähnliches wollen wir auch am Sonntag versuchen – auch wenn uns bewusst ist, dass uns dort ein extrem schweres Spiel erwartet.“

"Nice to know"-Fakten

Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor in der ADMIRAL Bundesliga nur eins der 10 Spiele gegen den SK Austria Klagenfurt (1:2 H, im Februar 2023), kassierte dabei nur sechs Gegentreffer und spielte fünfmal zu null.

Der SK Austria Klagenfurt punktete in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga in 18 der 22 Spiele des Grunddurchgangs (8S 10U) – erstmals so oft und ist auch in der dritten BL-Saison der Klubhistorie in der Meistergruppe dabei.

Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor nur zwei der ersten 22 Spiele in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga – so wenige Niederlagen waren es für die Grazer zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison zuvor nur in der Vorsaison (2) und 1997/98 (1).

Der SK Austria Klagenfurt ist in der ADMIRAL Bundesliga seit vier Heimspielen ungeschlagen (1S 3U) – erstmals in dieser Saison.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos