Auch im dritten Duell der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 bleibt der FC Blau-Weiß Linz gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau ohne Sieg, gar ohne Treffer. Nach der 0:2-Niederlage in Bregenz vor einer Woche gab es wie im Hinspiel des Grunddurchgangs in Linz erneut keine Tore. Die Blau-Weißen warten damit seit neun Runden auf einen Dreier (4U, 5N), holten in diesem Zeitraum nur vier Punkte und den letzten Sieg vor vier (!) Monaten am 12. November im Linzer Derby (2:0 vs. LASK). Nachfolgend STATEMENTS aus dem Linzer Lager.

Bei Paul Mensah und den Blau-Weißen fehlt es im Frühjahr an der Durchschlagskraft, nur drei Tore aus sechs Spielen sind eine dürftige Ausbeute. Die Offensive als Achillesferse. Während Darijo Grujcic und Austria Lustenau weiter fleißig Punkte hamstern.

„Müssen wir schauen, dass wir in den weiteren Spielen auch einmal ein Tor erzielen“

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau-Weiß Linz): „Ich bin jetzt froh, dass das Spiel vorbei ist. Es war anstrengend an der Linie, weil es ein sehr enges Spiel war. Ich denke, dass die Mannschaft es sehr, sehr gut angenommen hat. Nach zuletzt drei Niederlagen war heute schon ein gewaltiger Druck. Wenn du dann die Chancen nicht nutzt, ist es schwierig, dasss man da stabil bleibt. Auch im Kopf. Da muss ich wirklich den Hut ziehen vor dieser Mannschaft, die so wenig Erfahrung hat in der Bundesliga, dass sie dann so gut mit der Situation umgegangen ist.

Es war, denke ich, eine sehr gute Leistung und wir hätten uns den Sieg verdient gehabt, aber wir nehmen den Punkt auch gerne mit. Es ist eine Runde gespielt und wir haben den Abstand nach hinten gehalten. Das ist gut für uns. Deswegen bin ich grundsätzlich erst einmal zufrieden. Jetzt müssen wir schauen, dass wir in den weiteren Spielen auch einmal ein Tor erzielen."



Julian Gölles (FC Blau-Weiß Linz): „Wir hätten den Sieg heute auch sicher verdient gehabt. Wenn wir die ein, zwei Chancen, die wir hatten, auch nutzen, gehen wir hier als Sieger vom Platz.“



Fabio Strauss (Kapitän FC Blau-Weiß Linz): „Ich glaube, für uns ist das Unentschieden ein enttäuschendes. Wir haben das Spiel schon im Griff gehabt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Gerade mit meiner Chance auf das 1:0 können wir das Spiel entscheiden. Wenn wir da das Tor machen, gehen wir mit drei Punkten heim. Es ärgert mich, dass ich den nicht getroffen habe. So ist es halt, wir nehmen den Punkt mit, haben immer noch einen Vorsprung und es geht weiter.“

Ronivaldo (Toptorjäger FC Blau-Weiß Linz, Ex-Austria-Akteur): „Spiele gegen Lustenau sind immer besonders und ich kenne dort alle. Es war ein schwierges Spiele, jede Runde ist ein schwieriges Spiel."

„Man ist in Gesprächen, es gibt aber noch keine Tendenz"

Tobias Koch (FC Blau Weiss Linz) in der Halbzeit über eine mögliche Vertragsverlängerung: „Man ist in Gesprächen, es gibt aber noch keine Tendenz, ob ich verlängere oder nicht. Das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen.

Ich gebe einfach alles am Platz und werde bis zur letzten Sekunde, in der ich bei Blau Weiss bin, alles geben. Es wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.“

„Wir haben doch über einen Großteil der Saison einen stabilen, guten Eindruck gemacht"

Christoph Schösswendter (Sportdirektor FC Blau Weiss Linz, vor dem Spiel) über...

…was ihn aktuell beschäftigt: „Vorab muss einmal gesagt werden, dass hier keine Angst mitschwingt. Wir haben doch über einen Großteil der Saison einen stabilen, guten Eindruck gemacht. Wir haben auch in den Spielen im Frühjahr alle Spiele auf Augenhöhe bestreiten können, sind nur an unserer eigenen Chancenauswertung gescheitert. Deswegen ist keine Angst dabei.

Beschäftigen tut mich natürlich der Abstiegskampf und die Kaderplanung, das ist klar. Die Situation in der Tabelle hat natürlich keinen unwesentlichen Einfluss auf die Kaderplanung.“

„Bei Ronivaldo warte ich noch auf seinen Berater"

…die Kaderplanung und mögliche Vertragsverlängerungen bei Ronivaldo und Tobias Koch: „Bei Ronivaldo warte ich noch auf seinen Berater, der aktuell noch in Brasilien ist und kommende Woche zurückkommt. Dann können wir uns für die weiteren Gespräche treffen. Bei Tobias Koch gibt es schon sehr lange gute Gespräche, die auch schon sehr konkret sind.

Bei ihm ist auch das Thema, dass die Frage nach einem möglichen Abstieg auch mitschwingt, das ist völlig normal. Deswegen ist man auch vielleicht nicht zu 100 % gewillt, diese Entscheidung schon so früh zu treffen, da habe ich absolutes Verständnis. Für mich ist das Wichtigste, dass die Mannschaft nicht zu viel in diesen Fällen denken, die sein könnten, sondern von sich selbst überzeugt sind. Schauen wir, was die nächsten Wochen so bringen.“

"Ich würde schon sagen, dass Blau Weiss dem Sieg näher war, vor allem mit den zwei Großchancen"

Marc Janko (Sky Experte) über das Spiel: „Aus der Sicht von Blau Weiss Linz haben sie das erste Mal seit drei Spielen wieder einen Punkt gemacht, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn man heute die größeren Chancen vorgefunden hat. Aber in der Quali-Gruppe zählt jeder Punkt.

Ich würde schon sagen, dass Blau Weiss dem Sieg näher war, vor allem mit den zwei Großchancen. Lustenau macht es aber mittlerweile verdammt gut unter Heraf. Sie stehen kompakt und beweisen, dass es nicht immer kompliziert sein muss.“

Spielfilm im Liveticker

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: GEPA ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at