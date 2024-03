In der Partie der 1. Runde der Qualigruppe der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zwischen dem Tabellenneunten SCR Altach und Siebenten Austria Wien sahen die Veilchen nach früher Fitz-Führung (11. Min.) schon wie der Sieger aus, sogar der Sieger des Spieltages, da die anderen beiden Partien remis endeten. Was dann auch am Schnabelholz der Fall war. Das Team von Cheftrainer Michael Wimmer gab somit einen 1:0-Vorsprung aus der Hand und ließ gegen aufopferungsvoll kämpfende und Moral beweisende Vorarlberger zwei Punkte liegen. Dazu STATEMENTS aus dem FAK-Lager. Siehe auch SCRA!

Nach nur

„Finde, dass wir das eigentlich gut kontrolliert haben"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Ich finde, wir haben das heute ordentlich gemacht. Wir sind gut reingekommen, haben ganz ordentlich im Ballbesitz agiert, das Tor war wunderbar herausgespielt. Natürlich hatten wir am Anfang gleich Glück bei dem langen Ball, wo wir nicht gut verteidigen.

Ansonsten finde ich, dass wir das eigentlich gut kontrolliert haben. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war, dass wir aus dem Ballbesitz dann den Moment gefunden haben, wo wir Dynamik entwickeln, und Torchancen kreieren. Den haben wir zu oft verpasst und haben uns selbst auch irgendwo in einen unnötigen Druck hineingespielt.“



…den Ausgleich und den Freistoß davor: „Es war auf jeden Fall sehr chaotisch. Mich nervt aber eher, wie es zu dem Freistoß kam. Wir hatten halblinks den Ball, war nicht einmal großer Druck und den Ball mit einem Kontakt weggespielt, anstatt Ruhe ins Spiel zu bringen. Dann machen wir einen Fehlpass und es kommt zu der Freistoßsituation, in der wir uns nicht mit Ruhm bekleckert haben.“

"Diesmal tut es aber wirklich mal gut, durchzuatmen"

…wie gut die Länderspielpause jetzt ist: „Ich würde gerne sagen, dass es super wäre, wenn es direkt weitergeht. Diesmal tut es aber wirklich mal gut, durchzuatmen. Vielleicht kommen auch ein paar verletzte Spieler wieder zurück, dass wir dann auch ordentlich trainieren können. Es ist nicht einfach, aber nochmal, ein riesiges Kompliment an die Mannschaft.

Jeder fragt immer, wieso ich Komplimente an die Mannschaft mache, aber wir haben immer Druck und Situationen, wo wir umstellen müssen. Die Mannschaft macht das brav, hat es auch heute brav gemacht und es ist schade, dass es nicht gereicht hat. Grundsätzlich macht es aber Spaß mit der Mannschaft.“

Tin Plavotic (Abwehrspieler FK Austria Wien) über das späte Gegentor: "Wir müssen das gescheiter verteidigen. Das darf einfach nicht passieren."

Dominik Fitz (Torschütze FK Austria Wien) über das späte Gegentor: "Es ist auch ein bisschen Pech dabei, dass der Ball da reingewurschtelt wird."

„Wie Spiel in letzten 25, 30 Minuten gelaufen ist, würde ich die Punkteteilung als gerecht sehen"

Marc Janko (Sky Experte): „So wie das Spiel in den letzten 25, 30 Minuten gelaufen ist, würde ich die Punkteteilung als gerecht sehen. Die Altacher haben sich nicht aufgegeben und die letzten Minuten einfach mehr Gefahr ausgestrahlt haben. Sie haben die Austria wirklich vor Probleme gestellt und hatten mit Nuhiu in der zweiten Halbzeit einen Mann vorne drin, der Bälle festmachen kann. Santos hat mir auch sehr gut gefallen, war immer wieder an gefährlichen Situationen beteiligt. Da haben sie sich schon die eine oder andere Situation erspielt, wo es brennen hätte können.“

