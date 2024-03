Die nationalen und internationalen Ausrufezeichen des SK Sturm Graz blieben auch den jeweiligen Nationalteams der Akteure aus dem schwarz-weißen Ensemble nicht verborgen, wurde für die nun folgende Länderspielwoche eine rekordverdächtige Zahl an Spielern aus den Reihen der "Blackies" in den Kader deren Heimatländer einberufen: sechs A-Teamspieler und 15 Mann hoch in Nachwuchs-Nationalmannschaften!

Bevor der SK Sturm Graz am Ostersonntag das ADMIRAL Bundesliga-Spitzenspiel gegen Leader FC Red Bull Salzburg (31. März, 17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) bestreitet, gehen eine Vielzahl an Protagonisten von Cheftrainer Christian Ilzer mit "breiter Brust" für ihre Nationalmannschaften an den Start.

Halbes Dutzend fix im A-Team mit dabei, einer für Ralf Rangnick auf Abruf

Der Kader von Cheftrainer Christian Ilzer wird regelrecht ausgedünnt, allein rekordverdächtige sechs Mann stehen in diversen A-Nationalteams. Alexander Prass verstärkt Österreichs Auswahl in den Freundschaftsspielen gegen Slowakei in Bratislava sowie gegen die Türkei in Wien. David Affengruber wurde von Teamchef Ralf Rangnick auf Abruf nominiert.

Weitere A-Team-Kicker sind Jon Gorenc Stankovic, der wie auch Tomi Horvat mit Slowenien erst auf Malta spielt und dann daheim in Laibach gegen Portugal ein Testmatch absolviert. Tormann Vítězslav Jaroš probt mit Tschechien in Norwegen sowie daheim in Prag gegen Armenien. Otar Kiteishvili muss mit Georgien in der EM-Qualifikation daheim in Tiflis gegen Luxemburg und Griechenland oder Kasachstan ran. Ebenfalls in der EM-Quali engagiert ist Jusuf Gazibegovic mit Bosnien und Herzegowina. Erst wartet im Nationalstadion in Zenica die Ukraine, ehe in Sarajevo Israel oder Island zu Gast ist.

Zahlreiche Akteure für Nachwuchsnationalteams unterwegs

Zu den Nachwuchsauswahlen: Fast eine Weltreise wartet auf Amady Camara, der mit der U23 von Mali ein Freundschaftsspiel gegen Japan in Osaka bestreitet. Weniger weit haben es Mika Biereth und William Bøving, die mit der U21 von Dänemark in Ried gegen Werner Gregoritschs Österreich U21 testen (dort stehen Keeper Luka Maric sowie der an die WSG Tirol verliehene Luca Kronberger auf der Abrufliste). Danach steht das U21-EM-Quali-Spiel gegen Estland in Dänemark auf dem Programm.

Seedy Jatta probt mit Norwegens U21 erst in den Niederlanden, ehe daheim San Marino im Rahmen der EM-Qualifikation wartet. Max Johnston muss mit Schottlands U21 daheim in St. Mirren gegen Kasachstan ran (EM-Quali). Szymon Włodarczyk trifft mit Polens U21 im Rahmen der EM-Qualifikation erst im deutschen Jena auf Israel und darauf daheim auf Bulgarien. Senad Mustafic von Sturm II verstärkt die U19-Auswahl von Bosnien Herzegowina, die, ebenfalls in der EM-Quali, drei Matches in Norwegen bestreitet. Neben den Hausherren warten dort Israel und Montenegro.

Dann wären da noch die österreichischen Nationalmannschaften von der U16 bis zur U19, in denen ebenfalls Spieler aus den Reihen des SK Sturm sowie der Akademie Steiermark - Sturm Graz stehen.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos