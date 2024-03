Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte SCR Altach-Cheftrainer Joachim Standfest zum Start in die Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga am Samstag gegen FK Austria Wien: Zunächst gelang seinem "Joker" Lukas Gugganig tief in der Nachspielzeit der Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand, hernach echauffierte sich der gebürtige Steirer über den raschen Schlusspfiff von Schiedsrichter Markus Hameter und suchte - auf das Spielfeld eilend - den Dialog mit dem Unparteiischen, um daraufhin prompt - zur Verwunderung aller - die Rote Karte zu sehen... Am heutigen Montag kam der Strafsenat 1 in dieser Causa zu einem Urteil.

Die Verwunderung über die Rote Karte war Joachim Standfest nach Spielende ins Gesicht geschrieben... Sowohl FAK-Coach Michael Wimmer, der sich gar bereit erklärt hatte, in den "Zeugenstand" zu treten (siehe auch HIER), als auch die Experten Marc Janko und Julian Baumgartlinger im Sky-Studio waren sich einig, dass vonseiten des Unparteiischen "überreagiert" worden sei - die beiden Ex-ÖFB-Team-Kicker hielten daraufhin eine Aufhebung des Ausschlusses für sinnvoll.

Urteil des Bundesliga-Strafsenates

Joachim Standfest (Trainer SCR Altach): 1 Spiel Sperre - Kritik

Damit verpasst der in Leoben geborene Cheftrainer der Vorarlberger die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga, in welcher die Standfest-Schützlinge nach der länderspielbedingten Liga-Pause am Samstag, dem 30. März 2024, beim RZ Pellets WAC gastieren (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Weitere Sperren aus der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga

Ibane Bowat (TSV Hartberg): 1 Spiel Sperre - Verhinderung einer offensichtlichen Torchance

Daniel Seper (Co-Trainer SK Rapid): 2 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt) - Verletzung des Fairplay-Gedankens

Matija Horvat (DSV Leoben): 2 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt) - Rohes Spiel

Marco Sulzner (SKU Amstetten): 1 Spiel Sperre - Kritik

Patrick Enengl (Trainer SKU Amstetten): Verfahren eingestellt

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at