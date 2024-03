Gegen "Kaliber" der ADMIRAL Bundesliga wie den FC Red Bull Salzburg oder Stadtrivale LASK ist man heuer bereits als "Riesentöter" in Erscheinung getreten, nun hat Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz auch den SK Sturm Graz "auf dem Gewissen"... Wenngleich es den 2:0-Testspielerfolg der Stadtstädter, für die einmal mehr Ronivaldo doppelt traf, am heutigen Donnerstag in Bruck an der Mur nicht überzubewerten gilt, zumal die "Blackies" ob der Einsätze zahlreicher Leistungsträger in deren Nationalmannschaften äußerst verjüngt an den Start gingen.

Bittet SK Sturm-Innenverteidiger David Affengruber zum Tanz und schlägt auch heute wieder per Doppelpack zu: der brasilianische Erfolgsgarant Ronivaldo, der im Kollektiv von Cheftrainer Gerald Scheiblehner einen unentbehrlichen Bestandteil darstellt.

"...einige junge Spieler konnten Talentprobe abgeben"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer: "Mit Blau Weiß Linz hatten wir heute einen guten Testgegner. Wir haben das Spiel leider verloren, aber einige junge Spieler konnten heute eine Talentprobe abgeben. Wir nutzen diese Länderspielpause, um junge Spieler in den Trainingsbetrieb zu integrieren und uns einen Überblick über unsere Talente zu machen. Im Endeffekt war es ein wertvoller Test und eine intensive und lehrreiche Einheit."

Testspiel, 21. März 2024, 15:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz 0:2 (0:1) FC Blau Weiß Linz

Murinsel Stadion Bruck an der Mur, 400 Zuschauer

Tore: Ronivaldo (33., 55.)

SK Puntigamer Sturm Graz: Maric - Stückler (69. Weinhandl) - Affengruber (46. Nelson) - Wüthrich (46. Löcker) - Schnegg (46. Wolf) - Geyrhofer (69. Burger) - Lavalee (46. Stosic) - Serrano (69. Ilic) - Hierländer (46. Karner) - Camara (69. Peinhart) - Kiedl (69. Kante).

FC Blau Weiß Linz: Schmid - Strauß - Pasic (46. Krainz) - Maranda - Pirkl (62. Dobras) - Schantl (62. Gölles) - Briedl (62. Softic) - Koch - Mensah - Ronivaldo (62. Brandner) - Noß.

Wir verlieren das Testspiel in Bruck an der Mur gegen @BlauWeissLinz mit 0:2! #sturmgraz #STUBWL #Friendlies2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos