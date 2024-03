Im Jahr 2024 ist der LASK im Spielbetrieb der ADMIRAL Bundesliga noch sieglos (2U, 4N), blieb obendrein jüngst gar fünf Mal (!) in Serie ohne eigenen Torerfolg, um am heutigen Donnerstag im Testspiel mit dem deutschen Drittligisten und Traditionsklub TSV 1860 München ein kleines Erfolgserlebnis zu verbuchen: Geburtstagskind Felix Luckenender hievte die Athletiker vor 1.000 Zuschauern zu einem 1:0-Erfolg in einem insgesamt wenig berauschenden Probe-Galopp am LASK-Platz. Dazu ist der Innenverteidiger und Jubilar auch noch bekennender Anhänger der Münchner Löwen...

An seinem Ehrentag ließ er die Linzer bei Blitz- und Goldtor jubeln: Felix Luckender, der am heutigen Donnerstag sein 30. Wiegenfest und mit der Mannschaft einen knappen Testspielerfolg über die Münchner "Löwen" feiert.

Blitzstart bringt Goldtor für den LASK

Die Linzer erwischten einen fulminanten Start in die Neuauflage des Testspiels vom vergangenen Sommer in Windischgarsten, als die Athletiker mit 2:0 die Oberhand behalten hatten. Ausgerechnet Felix Luckeneder ließ die Schwarz-Weißen an seinem 30. Geburtstag erstmals jubeln. Der Innenverteidiger beförderte einen Corner von Moses Usor nach vier Minuten per Kopf über die Linie.

Es sollte eines der wenigen Highlights im ersten Abschnitt am gut besuchten LASK-Platz bleiben. Die Linzer kontrollierten weitgehend das Spielgeschehen, ohne jedoch die großen Tormöglichkeiten vorzufinden. Einem weiteren Eintrag auf der Anzeigetafel am nächsten kam Havel, dessen Schuss knapp am Gehäuse von „Löwen“-Keeper David Richter vorbeistreifte (18.). Auf der Gegenseite bewahrte die Außenstange den LASK nach einer schnellen Umschaltaktion der Münchner über Serhat-Semih Güler vor einem Verlusttreffer.

In einer highlightarmen Partie blieben die Linzer um Elias Havel (l.) standhaft und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Rotationen & Comeback, doch keine Tore in Abschnitt zwei

Der Pausentee vermochte nur geringen Einfluss auf den Charakter der Partie zu nehmen. Die Linzer versuchten, den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen, waren aber nur selten in der Lage, Raumgewinn zu erzeugen und in die gefährlichen Zonen einzudringen. So blieben der Distanzschuss von Branko Jovicic, den Richter parierte (53.) sowie ein Kopfball von Havel nach einem Freistoß (72.) die einzigen nennenswerten Möglichkeiten. Die 60er hatten wiederum bei einem Stangenschuss von Fynn Lakenmacher nach 74 Minuten zum zweiten Mal Pech mit dem Aluminium.

In der Schlussphase durfte neben den Youngsters Yanis Eisschill, Armin Haider und Marco Schabauer auch Ibrahim Mustapha ran – der Angreifer feierte nach mehrmonatiger Pause wegen einer Sprunggelenksverletzung, erlitten im November in Liverpool, sein Comeback. Die letzten Möglichkeiten verzeichneten allerdings die Gäste: Lakenmacher scheiterte zunächst ein weiteres Mal an der Stange (87.), ehe er Sekunden später den Ball knapp am Tor vorbeischob.

"...zu wenig vertikal gespielt, zum Teil hat uns auch das Tempo gefehlt"

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder: "Ein Sieg tut immer gut, wenngleich wir natürlich wissen, dass wir besser Fußball spielen können. Phasenweise haben wir zu wenig vertikal gespielt, zum Teil hat uns auch das Tempo gefehlt. Nun gilt es, Kräfte zu sammeln und weiter hart zu arbeiten. Wir blicken den kommenden Aufgaben zuversichtlich entgegen."

Testspiel, 21. März 2024, 15:00 Uhr

LASK 1:0 (1:0) TSV 1860 München

Verbandsanlage des OÖFV, 1.000 Zuschauer

Tor: Luckeneder (4.).

Gelbe Karten: Usor (43.); Tarnat (10.).

LASK: Siebenhandl – Stojkovic, Ziereis (K), Luckeneder, Bello (46. Ba) – Jovicic, Usor, Copado (78. Eisschill) – Flecker (78. Schabauer), Havel (78. Haider), Pintor (78. Mustapha).

