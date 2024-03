In der ADMIRAL Bundesliga kämpft die WSG Tirol als aktuell Vorletzter in den verbleibenden neun Spieltagen der Qualifikationsgruppe mit dem zum Saisonende scheidenden Langzeit-Cheftrainer Thomas Silberberger unermüdlich um den Klassenerhalt, am heutigen Donnerstagnachmittag aber stand man dem deutschen Drittliga-Dritten SSV Jahn Regensburg auf "freundschaftlicher Basis" gegenüber und gestaltete den Test-Galopp mit einem 1:1-Remis in der Fremde durchaus erfolgreich.

Hat in den verbleibenden zwei Monaten im Amt als WSG Tirol-Cheftrainer noch die "Mission Klassenerhalt" vor der Brust: Thomas Silberberger, der mit seinen Schützlingen aus dem "Heiligen Land" aus der Drittklassigkeit in die Bundesliga marschiert ist.

"Auftritt mit zwei unterschiedlichen Gesichtern"

In einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit im Sportpark Kaulbachweg brachte Konrad Faber den gastgebenden Drittliga-Vertreter mit einem trockenen Abschluss in Führung (18.), ehe Sandi Ogrinec den Spielstand im zweiten Spielabschnitt den Spielstand per Elfmeter egalisierte (71.).

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol): “Es war ein Auftritt mit zwei unterschiedlichen Gesichtern. In der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden, aber im zweiten Abschnitt hat die Mannschaft nach den Wechseln ihr wahres Gesicht gezeigt und verdient den Ausgleich erzielt und war am Ende sogar dem Sieg nahe.”

Testspiel, 21. März 2024, 15:00 Uhr

SSV Jahn Regensburg 1:1 (1:0) WSG Tirol

Sportpark Kaulbachweg, Regensburg

Torfolge: 1:0 Faber (18.), 1:1 Ogrinec (71., Elfm.).

Aufstellung WSG Tirol (1. Halbzeit): Schermer – Sulzbacher – Gugganig – Okungbowa – Schulz – Üstündag – Müller – Taferner – Tomic – Škrbo – Forst.



Aufstellung WSG Tirol (2. Halbzeit): Stejskal – Ranacher – Bacher – Jaunegg – Geris - Üstündag – Blume – Naschberger – Ogrinec – Kronberger - Prelec.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at