Für kommenden Sonntag in Runde 2 der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga-Saison beim TSV Hartberg (ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) und am Mittwoch nach Ostern im Uniqa-ÖFB-Cup-Halbfinale, ebenfalls in der Steiermark bei Zweitligist DSV Leoben (Mittwoch, 20:45 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) kommt ein Comeback für Nenad Cvetković beim SK Rapid noch zu früh. Doch der Genesungsprozeß beim langzeitverletzten Innenverteidiger-Routinier schreitet voran. So vermelden die Hütteldorfer auf ihrem Instagram-Kanal, dass der 28-jährige Serbe seit Wochen wieder individuell auf dem Rasen trainiert und...

Kämpft sich zurück: Nenad Cvetković, hier bei seinem bisher letzten ADMIRAL Bundesliga-Einsatz am 20. August 2023 gegen Ronivaldo vom FC Blau-Weiß Linz.

Comeback in rund vier Wochen möglich

...bereits auch wieder teilweise mit der Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß arbeitet. Man gehe von einem Comeback in rund vier Wochen aus. Im vergangenen Sommer war der beidfüßige, 1,95 Meter große Innenverteidiger zum SK Rapid gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2026.

Nach zwei erfolgreichen Einsätzen in der UEFA Europa Conference League-Quali gegen Debrecni VSC (0:0 und 5:0) und vier Partien in der ADMIRAL Bundesliga (2S, 1U, 1N) erlitt Nenad Cvetković am 20. August beim 5:0-Kantersieg bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz im neuen Hofmann Personal Stadion einen Kreuzbandriss.

Seither und sieben Monaten kämpft sich der ehemalige Nachwuchsspieler von Roter Stern Belgrad zurück.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at