Durch seinen Einsatz beim letzten ADMIRAL Bundesliga-Spiel gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz hat sich der Vertrag von Pius Grabher beim SC Austria Lustenau automatisch um eine weitere Saison verlängert. Damit läuft das Urgestein der Vorarlberger (geb.: 11.08.1993 in Lustenau) auch über den Sommer hinaus in Grün-Weiß auf. Der 30-jährige Mittelfeldspieler durchlief schon den Nachwuchs der Austria und verbrachte im Profibereich den überwiegenden Teil seiner bisherigen Fußballer-Karriere am Rhein.

Absolvierte bisher 240 Pflichtpartien (15 Tore, 26 Assists) für die 1. Mannschaft von Austria Lustenau: Leader Pius Grabher.

"Kann speziell junge Spieler durch seine Erfahrung, Ruhe und sein Coaching auf dem Platz und in der Kabine führen und besser machen"

In der Saison 2014/15 kickte Pius Grabher in der U21 des FC St. Gallen und von 2017 bis 2019 spielte der Linksfuß bei der SV Guntamatic Ried, ehe er im Sommer 2019 nach Lustenau zurückkehrte. Seitdem war der Mittelfeld-Antreiber als Führungsspieler der Mannschaft maßgeblich an den erfolgreichen letzten Jahren (u.a. UNIQA-ÖFB-Cupfinale, Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga, Klassenerhalt etc.) der Grün-Weißen beteiligt.

Insgesamt bestritt die Nr. 23 der Austria bislang 240 Pflichtspiele für „Luschnou“ und liegt somit auf Rang 4 in der Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen für die Austria. Seit der Rückkehr in das heimische Oberhaus im Sommer 2022 stand Grabher in 39 Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Durch seinen Einsatz im letzten Bundesligaspiel greift nun eine – bei der letzten Vertragsverlängerung – verankerte Klausel zur automatischen Verlängerung des aktuellen Kontrakts bis zum Sommer 2025.

Statement Alexander Schneider: „Wir sind sehr glücklich, dass Pius uns als absolute Identifikationsfigur auf und neben dem Platz auch über die Saison erhalten bleibt. Für uns stand – unabhängig von irgendwelchen Vertragsklauseln – fest, dass wir den gemeinsamen Weg unbedingt fortsetzen und die erfolgreiche Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben wollen.

Pius zeigt seit Jahren, dass er ein sehr wichtiger Faktor für die Mannschaft ist und speziell die jungen Spieler durch seine Erfahrung, Ruhe und sein Coaching auf dem Platz und in der Kabine führen und besser machen kann. Spieler wie Pius, die sich hundertprozentig in den Dienst der Mannschaft stellen und vielleicht nicht die auffälligsten Rollen im Spiel einnehmen werden oft unterschätzt, sind aber für den Erfolg der Mannschaft umso wichtiger.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL