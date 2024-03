Den LASK begleitet in diesem Frühjahr der Verletzungsteufel, in dieser Saison sogar einen Stürmer. Denn wie der ADMIRAL Bundesliga-Tabellendritte soeben vermeldet, haben die Athletiker in den kommenden Runden der Meistergruppe auf Ibrahim Mustapha zu verzichten. Der 23-jährige Stürmer aus Ghana zog sich im Training abermals eine Verletzung im Sprunggelenk zu und fällt für längere Zeit aus.

Es ist wie verhext in dieser Saison für Ibrahim Mustapha, der vom Verletzungspech nicht verschont bleibt und nun für die verbleibende Meistergruppen-Runden ausfällt. Während der 23-jährige Stürmer mit der Trikot-Nr. 23 in der Vorsaison im Frühjahr drei Mal scorte, ging er in dieser Saison in der Liga leer aus.

"Wir sind absolut überzeugt, dass es ihm gelingen wird, sich ein weiteres Mal zurückzukämpfen"

Nach komplikationsloser Rehabilitation hatte Ibrahim Mustapha, der im Februar 2023 von Roter Stern Belgrad zum LASK kam und bei den Linzern bis Juni 2026 unter Vertrag steht, im Testspiel gegen den TSV 1860 München (1:0) vergangene Woche erfolgreich sein Comeback gegeben, nachdem die Nr. 23 im Sageder-Team im November in Liverpool verletzt ausgeschieden war.

Bei einem unglücklichen Trauma im Training erlitt der Ghanaer nun erneut eine Fraktur im linken Knöchel, was einen chirurgischen Eingriff erfordert. Mustapha wird dem LASK voraussichtlich zu Beginn der kommenden Saison wieder zur Verfügung stehen.

Insgesamt absolvierte Ibrahim Mustapha wettbewerbsübergreifend für den LASK bisher 36 Einsätze (vier Tore, fünf Assists), darunter in der laufenden Spielzeit 20 (10 in der ADMIRAL Bundesliga, fünf in der Europa League, zwei in der Europa League-Quali und drei im Uniqa-ÖFB-Cup). Bei seinen zehn Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison stand der 1,80 Meter große Stürmer sechs Mal in der Startelf. Sein letztes BL-Spiel war am 25. November im Heimspiel gegen die WSG Tirol (1:0).



Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic: „Die neuerliche Verletzung ist für uns und natürlich für Ibrahim selbst extrem bitter. Er erhält von uns aber erneut volle Unterstützung und wir sind absolut überzeugt, dass es ihm gelingen wird, sich ein weiteres Mal zurückzukämpfen.“

Wir müssen erneut auf Angreifer Ibrahim Mustapha verzichten: https://t.co/BpV4AjIuB6

Get well soon, Ibra 💪 pic.twitter.com/nBC7gz8ZpO — LASK (@LASK_Official) March 28, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at