In violetten und blau-weißen Farben wird nach der länderspielbedingten BL-Pause die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 am Freitagabend mit dem Einzelspiel zwischen dem Qualigruppen-Spitzenreiter FK Austria Wien und -Vierten FC Blau-Weiß Linz eröffnet (ab 19:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Im Grunddurchgang ging der Aufsteiger aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt gegen die Veilchen aus der Bundeshauptstadt leer aus (0:4, 1:2). Doch auch wenn die Scheiblehner-Schützlinge seit nunmehr neun BL-Spielen auf einen Sieg warten (4U, 5N), mangelt es Simon Pirkl & Co. nicht an Selbstvertrauen.

Versprüht nachwievor Zuversicht und Gelassenheit: FC Blau-Weiß Linz-Aufstiegs-Trainer Gerald Scheiblehner. Der endlich auf den ersten Dreier in 2024 hofft!

2:0-Testspielsieg über SK Sturm Graz als Mutmacher

Mit dem FK Austria Wien wartet auf die Mannschaft rund um Cheftrainer Gerald Scheiblehner Freitagabend gleich der Tabellenführer in der Qualifikationsgruppe. Auch wenn in den letzten beiden Aufeinandertreffen jeweils die Austria um "Blau-Weiß-Schreckgespenst" Andreas Gruber (erzielte vier der sechs Treffer und steuerte noch einen Assist bei) als Sieger vom Platz ging, wollen die Blau-Weißen in Wien alles daran setzen, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.

Selbstvertrauen wurde beim 2:0-Testspielerfolg gegen Vizemeister SK Sturm Graz vergangene Woche getankt. Bis auf João Luiz Soares Alves (Achillessehnenriss) sind beim Aufsteiger alle Mann an Bord.

"Die besten Ergebnisse haben wir gegen die Vorderen erreicht"

Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "Die besten Ergebnisse haben wir gegen die Vorderen erreicht. Somit blicken wir mit einem guten Gefühl auf die Highlightspiele zurück. Austria Wien auswärts ist sicherlich wieder so ein Highlightspiel. Da tun wir uns etwas leichter gegen spielerisch stärkere Mannschaften und daher fahren wir morgen auch mit dem absoluten Glauben nach Wien."

Simon Pirkl meint: "Wir sind von uns überzeugt. Wir sind von dem überzeugt, was wir am Platz machen wollen und haben genügend Selbstvertrauen, dass wir auch mit dem Glauben, das Spiel zu gewinnen, in das Spiel gehen. In der Länderspielpause konnten wir jetzt auch sehr gut trainieren und hatten ein erfolgreiches Testspiel gegen Sturm Graz, wo wir auch wieder Selbstvertrauen tanken konnten."

