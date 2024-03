Hiobsbotschaft bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg vor dem Gipfeltreffen in Rd. 24 der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag gegen den zwei Punkte hinter den Roten Bullen lauernden Zweiten SK Sturm Graz (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Kapitän Amar Dedić wird nicht an Bord von Österreichs Fußball-Flaggschiff sein. Der 21-jährige Bosnier wurde im EM-Playoff-Halbfinale gegen die Ukraine wegen einer mutmaßlichen Knöchelverletzung ausgewechselt. Wie sich inzwischen herausstellte, handelt es sich um eine Fußverletzung, die einen Einsatz am Ostersonntag unwahrscheinlich werden lässt. Eine offizielle Bestätigung der Salzburger steht allerdings noch aus.

Zum Duell auf der Außenbahn zwischen Amar Dedić und David Schnegg (im Hintergrund) wie beim 2:2 am 16. September in der Merkur Arena wird es diesmal an gleicher Wirkungsstätte in Graz-Liebenau wohl nicht kommen. Bereits nächsten Donnerstag kommt es zwischen RB Salzburg und dem SK Sturm Graz zum nächsten Duell, im Uniqa-ÖFB-Cup-Halbfinale in Wals-Siezenheim (20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Bereits im ersten Duell des Jahres fiel Amar Dedić gegen SK Sturm aus

Auch am 9. Februar Februar zum ADMIRAL Bundesliga-Frühjahrsauftakt fiel Amar Dedić bereits gegen den SK Sturm Graz aus. Damals im Heimspiel in der Red Bull Arena wegen einer Muskelverletzung, die den offensivstarken Außenverteidiger (schon drei BL-Saisontore und fünf Assists) auch im darauffolgenden Auswärtsspiel bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz außer Gefecht setzte. Damals gegen die Grazer ersetzte Routinier Andreas Ulmer den Bosnier und spielte statt auf seiner angestammten Linksverteidiger-Position rechts in der Viererabwehrkette der Struber-Elf.

Der 38-jährige Linzer fiel nach dem Jahresauftakt gegen den SK Sturm und bei Blau-Weiß Linz (jeweils 1:1) selbst wochenlang wegen einer Wadenverletzung us, kehrte inzwischen allerdings wieder ins Mannschaftstraining zurück. Ebenso mit dem 21-jährigen Luka Sučić ein weiterer, gebürtiger Linzer. Während ÖFB-Team-Innenverteidiger Samson Baidoo weiter nach seinem Syndesmosebandriss ausfällt. Der 19-jährige Grazer arbeitet individuell an seinem Comeback.

Was auch für den Argentinier Nicolás Capaldo Rückkehr gilt, der sich nach Knie-Operation zurückkämpft.

Siehe auch:

ADMIRAL BL-Saison 2023/24 Vorschau Rd. 24: Gipfeltreffen und Kellerduell um Big-Points

Shots from the international break ❤️ pic.twitter.com/6EgIFDHb5d — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) March 27, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL