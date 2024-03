Am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) empfängt in Rd. 24 der ADMIRAL Bundesliga der Tabellenzweite der Quali-Gruppe, RZ Pellets WAC, den sechs Punkte hinter den Wölfen liegenden Dritten SCR Altach und will nach drei Sieglos-Partien (2U, 1N) endlich mal wieder voll punkten. Dabei wird womöglich zum dritten Mal in Folge wieder der 23-jährige Oberösterreicher Lukas Gütlbauer den Vorzug vor Stammkeeper Hendrik Bonmann erhalten. Der 30-jährige Deutsche saß nach zuvor 21 BL-Saisonpartien zuletzt zwei Mal auf der Bank und steht laut Sky-Informationen im Sommer vor dem Absprung aus dem Lavanttal.

Anfragen aus der 2. Deutschen Bundesliga?

Im Juli 2022 kam Hendrik Bonmann (geb.: 22.01.1994 in Essen), der in der Jugend bei den deutschen Traditionsklubs Rot-Weiß Essen und FC Schalke 04 spielte, von den Würzburger Kickers zum RZ Pellets WAC und unterschrieb einen Zwei-Jahresvertrag. Für die Kärntner absolvierte der 1,94 Meter-Mann 52 ADMIRAL Bundesliga-Einsätze, kassierte dabei gesamt 80 Gegentore und spielte 13 Mal zu Null.

Am 3. Dezember lief der ehemalige DFB-Pokalsieger und Supercup-Gewinner mit Borussia Dortmund sogar beim Auswärtsspiel gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg als Kapitän der Wolfsberger auf.

Da sein Vertrag ausläuft, kann Hendrik Bonmann das Wolfsrudel im Sommer ablösefrei verlassen. Wie Sky weiß, gibt es für den 30-Jährigen unter anderem aus der 2. Deutschen Bundesliga Anfragen.

Siehe auch:

ADMIRAL BL-Saison 2023/24 Vorschau Rd. 24: Gipfeltreffen und Kellerduell um Big-Points

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL