"Der Nächste, bitte"! Mit dem furiosen 4:3-ÖFB-Cup-Halbfinal-Triumph am Donnerstagabend revanchierte sich der ADMIRAL Bundesliga-Zweite SK Sturm Graz vor dem Duell mit dem Dritten LASK in Runde 25 bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg für die bittere 0:1-Heimniederlage vier Tage zuvor und zog erneut ins Endspiel in Klagenfurt am 1. Mai ein, wo es wie im Vorjahr gegen den SK Rapid geht. Vor dem neunten Duell gegen die Athletiker im Zuge der Meistergruppe (3S, 1U & 4N aus "Blackies"-Sicht) beträgt der Rückstand der Schwarz-Weißen auf den Krösus fünf Zähler - genauso groß ist jener der Linzer auf den Kontrahenten aus der Murmetropole. Sonntag, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER! Siehe auch LASK-Vorschau!

Der eine ist die offensive Lebensversicherung in den Reihen der Linzer, der andere ein "Fels in der Brandung" in der Grazer Abwehrreihe: Robert Zulj (l.) und David Affengruber sehen einander am Sonntagabend in der Merkur Arena wieder.

"LASK spielt intensiv, physisch stark und hat auch mit seinen Einzelspielern eine sehr hohe Qualität"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer meint: "Die gestrige (Ann.: Donnerstag) Leistung meiner Mannschaft und die Reaktion, die sie auf die Bundesliga-Niederlage in Graz gegen Salzburg gezeigt hat, macht mich stolz – so ein Auftritt beim Ligakrösus zeugt von Qualität. Selbstverständlich freuen wir uns extrem auf das Fußballfest am 1. Mai in Klagenfurt, sind uns aber bewusst, was für schwere Aufgaben uns in den kommenden Wochen erwarten.

Die erste davon steht gleich am Sonntag bevor, wenn mit dem LASK ein extrem unangenehmer Gegner zu uns nach Liebenau kommt. Der LASK spielt intensiv, physisch stark und hat auch mit seinen Einzelspielern eine sehr hohe Qualität. Wir müssen dieses Spiel am Sonntag mental und physisch voll annehmen, trotz der intensiven Woche frisch in Kopf und Beinen sein und so versuchen, unsere Stärken auszuspielen und wichtige Punkte für die Tabelle zu holen."

"...müssen intensive Belastung verkraften"

Der Cheftrainer zur Personalsituation: "Dass Dimitri Lavalée von seiner Sperre zurückkommt, gibt uns zumindest eine weitere Option. Das ist vor allem wichtig, weil unsere Spieler, die bereits vor dem Cupspiel angeschlagen waren, nun auch noch diese intensive Belastung verkraften müssen und wir erst am Sonntag Klarheit haben werden, wer uns endgültig zur Verfügung steht."

Zählt in den Reihen der "Blackies", auch wenn in Blau agiert wird, zu den absoluten "Duracell-Hasen" im Ensemble von Christian Ilzer: Jusuf Gazibegovic, der sowohl für defensive Stabilität als auch offensive Kreativität und Abschlussstärke steht.

"LASK spielt ähnlich wie wir mit sehr viel Intensität, presst hoch an und wird uns das Leben schwer machen"

Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic meint: "Der LASK gehört neben uns und Salzburg sicher weiterhin zu den aktuellen Top-Teams in Österreich, deswegen erwartet uns am Sonntag wieder ein unglaublich schweres Spiel. Der LASK spielt ähnlich wie wir mit sehr viel Intensität, presst hoch an und wird uns das Leben schwer machen. Nichtsdestotrotz wollen wir unsere Tugenden auf den Platz bringen und dann werden wir zuhause – mit unseren unglaublichen Fans im Rücken – sehr schwer zu schlagen sein."

Statistische Fakten

- Als Schiedsrichter der Partie wird Harald Lechner fungieren.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz und der LASK duellierten sich in der ADMIRAL Bundesliga bisher achtmal in der Meistergruppe. Das letzte dieser Duelle entschied im Juni 2023 der SK Sturm für sich (2:0 H). Insgesamt hat allerdings der LASK die bessere Bilanz in diesen Duellen (4S 1U 3N).

- Der LASK gewann in der ADMIRAL Bundesliga 15 Auswärtsspiele gegen den SK Puntigamer Sturm Graz – mehr als gegen jeden anderen Klub. Allerdings gewann der SK Sturm die letzten beiden BL-Heimspiele gegen die Linzer Athletiker und kassierte dabei kein Gegentor. Drei BL-Heimsiege in Folge ohne Gegentor gegen den LASK gelangen dem SK Sturm in der BL-Historie noch nie.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor in der 24. Runde gegen den FC Red Bull Salzburg (0:1 H). Zwei Niederlagen in Folge kassierte der SK Sturm dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga nur in Runde 12 und 13, wobei das zweite Spiel gegen den LASK stattfand (1:3 A).

- Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor das Heimspiel in der 24. Runde. Zwei Heimniederlagen in Folge kassierte der SK Puntigamer Sturm Graz unter Christian Ilzer in der ADMIRAL Bundesliga nie und zuletzt im Juni/Juli 2020, als alle fünf Heimspiele der Meistergruppe verloren wurden.

- Der LASK ist in der ADMIRAL Bundesliga seit fünf Auswärtsspielen ungeschlagen (1S 4U). Allerdings endeten vier dieser fünf Auswärtsspiele 0:0. Der SK Puntigamer Sturm Graz spielte nur in einem der 24 Spiele dieser BL-Saison 0:0 – im Heimspiel der dritten Runde gegen den SK Austria Klagenfurt.

Siehe auch:

ℹ️ Alle Ticketinfos für das UNIQA ÖFB Cup-Finale am 1. Mai in Klagenfurt folgen im Laufe der nächsten Woche! 📷 #sturmgraz #GlaubeWilleMut #GEPApictures pic.twitter.com/oKIOL6SOdT — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 5, 2024

