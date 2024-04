Aus einer "englischen Woche" herauskommend wartet am Sonntagabend in Wals-Siezenheim noch das ADMIRAL Bundesliga-Topspiel der 25. Runde zwischen dem vor dem elften Meisterstück in Serie stehenden Leader FC Red Bull Salzburg und dem im Kalenderjahr 2024 noch ungeschlagenen Vierten SK Rapid (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Während die Roten Bullen abermals vor dem Sprung ins ÖFB Cup-Finale gegen den "Pokal-Angstgegner" "die Segel streichen" mussten (3:4 vs. SK Sturm Graz), gelang den Grün-Weißen souverän der Einzug ins Endspiel in Klagenfurt am 1. Mai (3:0 vs. Zweitliga-Aufsteiger DSV Leoben). Vor dem "ewigen jungen Schlager" im Oberhaus anbei Wortspenden der Hütteldorfer.

Nikolas Sattlberger (Mitte) will mit dem SK Rapid in der Meistergruppe noch "hoch hinaus" - die Hürde am Sonntag auswärts in der "Festung Red Bull Arena" könnte größer kaum sein.

"Sie haben am Donnerstag gespielt - ein Plus-Punkt für uns"

Mittelfeldspieler Nikolas Sattlberger über...

...das aktuelle Selbstvertrauen: "Wir haben ein sehr großes Selbstvertrauen, sind in 2024 noch ungeschlagen und wollen, dass das am Sonntag auch so bleibt."

...den Gegner: "Sie haben am Donnerstag gespielt - ein Plus-Punkt für uns. Trotzdem wissen wir, dass mit Salzburg nie ein leichter Gegner auf uns wartet. Es wird darauf ankommen, dass wir unsere Abläufe auf den Platz bringen und als gesamte Einheit auftreten. Wenn wir das schaffen, stehen die Chancen gut, dass wir am Sonntag den Sieg einfahren."

Hat aktuell allen Grund zur Freude: SK Rapid-Coach Robert Klauß, dessen bis dato einzige Niederlage im Amt es just im Dezember des Vorjahres gegen die Roten Bullen setzte.

"...haben eine gute Chance, dort auch etwas mitzunehmen"

SK Rapid-Trainer Robert Klauß über...

...das zweite Halbfinale im Cup zwischen Salzburg und Sturm: "Ich habe das Cup-Halbfinale angeschaut - auch das ganze Trainer-Team hat geschaut. Der Ausgang war uns egal - es war ein sehr spannendes Spiel, in dem man einige Sachen sehen konnte."

...die Statistik, dass Salzburg in der Meistergruppe noch nie ein Heimspiel verloren hat: "Wirklich, das wusste ich nicht - ist mir egal (lacht). Beeindruckende Statistik, sie sind in den letzten Jahren nicht umsonst immer Meister geworden. Sie sind die Mannschaft mit dem besten Kader in der Liga, das wissen wir auch. Da zu gewinnen ist schwer und trotzdem ist es möglich - wir sind in 2024 noch ungeschlagen. Wir fahren mit einem guten Selbstvertrauen dahin und haben eine gute Chance, dort auch etwas mitzunehmen."

Nach dem Gastspiel beim DSV Leoben am "Monte Schlacko" haben sich keine größeren Blessuren aufgetan, steht den Grün-Weißen am Sonntag demzufolge die "volle Kapelle" zur Verfügung.

Fotocredit: Josef Parak