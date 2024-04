Wie soeben offiziell verkündet, hat das Protestkomitee der ADMIRAL Bundesliga dem Protest von Donis Avdijaj und dem TSV Hartberg gegen die vom Senat 1 am 2. April 2024 verhängte Sperre von zwei Spielen (davon eines bedingt) stattgegeben und die Sperre auf ein bedingtes Spiel abgeändert. Der 27-jährige Deutsche hatte sich nach seinem Ausschluß beim Spiel am Ostersonntag gegen den SK Rapid zu einer obszönen Geste hinreißen lassen.

Fehlt den Blau-Weißen statt zwei Spielen nunmehr nur am Sonntag beim Auswärtsmatch in Klagenfurt (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER): Donis Avdijaj.

Durch die Strafminderung ist Donis Avdijaj beim morgigen Auswärtsspiel gegen SK Austria Klagenfurt aufgrund der Gelb-Roten Karte gesperrt und in der 26. Runde gegen SK Puntigamer Sturm Graz (Sonntag, 14. April, 14:30 Uhr, Profertil Arena Hartberg) wieder spielberechtigt.

Wegen seines unsportliches Verhalten wurde der Hartberger Offensivakteur durch den Disziplinarankläger der Österreichischen Fußball-Bundesliga beim zuständigen Senat 1 im Nachhinein angezeigt, nachdem er beim Spiel gegen den SK Rapid am Sonntag nach seinem Ausschluss eine provokante Geste gezeigt hatte. Der Disziplinarankläger konnte tätig werden, da die Aktion außerhalb des Wahrnehmungsbereichs des Schiedsrichters geschah und der VAR nicht mehr tätig hätte werden können, da der Spieler bereits des Feldes verwiesen war.

Die Sperre wurde anfangs zusätzlich zur Ein-Spiele-Sperre durch die Gelb-Rote Karte ausgesprochen, ehe der TSV Hartberg Einspruch erhob, dem nunmehr stattgegeben wurde.

Gemäß § 20 Abs. 8 der Spielbetriebsrichtlinien der Bundesliga können Spieler, Offizielle und Teamoffizielle wegen grob unkorrektem Verhalten, das der Schiedsrichter nicht wahrgenommen und damit darüber keine positive oder negative Tatsachenentscheidung getroffen hat, vom Disziplinarankläger beim Senat 1 zur Anzeige gebracht werden.

