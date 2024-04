Der SK Puntigamer Sturm Graz will am Mittwoch, 1. Mai um 17 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) gegen den SK Rapid im Wörthersee Stadion in Klagenfurt seinen Titel verteidigen und wie im Vorjahr auch in der Saison 2023/24 den UNIQA ÖFB Cup gewinnen.

Szene aus dem UNIQA-ÖFB-Cup-Finales vom Vorjahr zwischen Roman Kerschbaum (SK Rapid, l.) und Alexander Prass (SK Sturm Graz). Am 1. Mai 2023 siegten die Steirer dank dem Doppelpack des derzeit verletzten Offensivspielers Manprit Sarkaria mit 2:0.

Ticketverkauf ab 11. April 11 Uhr

Der Ticketverkauf für die Neuauflage des letztjährigen UNIQA ÖFB Cup Finales startet am Donnerstag, 11. April um 11 Uhr. Karten sind ausschließlich über die beiden Finalisten erhältlich.

Nähere Informationen sind auf www.sksturm.at bzw. www.skrapid.at abrufbar.

VIP-Tickets für das UNIQA ÖFB Cup Finale sind bereits vergriffen.

Fotocredit: RipU-Sportfotos