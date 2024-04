Der LASK und Cheftrainer Thomas Sageder gehen ab sofort getrennte Wege. Nach einer eingehenden Analyse der aktuellen sportlichen Situation gelangte der Verein, der unlängst auf Rang vier in der ADMIRAL Bundesliga abgerutscht ist, dem in den letzten sieben (!) Partien nur ein einziger Torerfolg gelang und der am Freitag Leader FC Red Bull Salzburg (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) empfängt, zum Entschluss, vor den verbleibenden sieben Runden in der Bundesliga-Meistergruppe einen Wechsel auf der Trainerposition zu vollziehen. Auch dessen interimistischer Nachfolger steht bereits fest...

Die Kluft zum sportlichen Erfolg wurde beim LASK unlängst immer größer, der SK Rapid hat die Linzer zudem von Rang drei abgelöst: Thomas Sageder muss daraufhin nun seinen Trainerstuhl räumen.

Assistenztrainer übernimmt bis Saisonende das Zepter

Die Mannschaft wird in den kommenden Wochen bis zum Saisonende interimistisch von Maximilian Ritscher gecoacht. Der 30-jährige Inhaber der UEFA-A-Lizenz fungierte bis dato als Assistenztrainer bei den Athletikern und wird von Thomas Darazs, der im Sommer in seine ursprüngliche Funktion als Akademieleiter zurückkehrt, als Co-Trainer unterstützt. Die bisherigen Assistenten Marcel Lücke und Christoph Tebel sind nicht mehr Teil des Trainerteams.

Interimstrainer Ritscher hatte nach seinem Karriereende 2018 als Coach in der Akademie des LASK sowie ab Sommer 2020 als Assistent beim FC Juniors gearbeitet. Im Winter 2022 stieß er zum Trainerteam der Profimannschaft, für die er seither in 92 Spielen tätig war.

Thomas Sageder hatte die Mannschaft im vergangenen Sommer als Cheftrainer übernommen und in 37 Pflichtspielen betreut. Der LASK bedankt sich bei Sageder und seinem Team recht herzlich für den geleisteten Einsatz und wünscht für den weiteren Karriereweg alles Gute!

Maximilian Ritscher (Mitte) verfügt über die UEFA-A-Lizenz und übernimmt vorerst die Übungsleitung beim derzeit Tabellenvierten im Oberhaus.

"...veranlasst, der Mannschaft einen neuen Impuls zu verleihen"

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic: „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Die jüngste sportliche Entwicklung hat uns nun aber dazu veranlasst, der Mannschaft einen neuen Impuls zu verleihen. Es gilt jetzt, gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln und aus den verbleibenden sieben Runden das Beste herauszuholen. Wir sind überzeugt, dass wir mit Maximilian Ritscher als Interimstrainer dafür die beste Lösung gewählt haben. Wir möchten uns bei Thomas Sageder für seine Arbeit bedanken und wünschen ihm für die Zukunft das Allerbeste.“

CEO Dr. Siegmund Gruber: „Wir waren bis zuletzt vom gemeinsamen Weg mit Thomas Sageder überzeugt. Er hat bis zum Schluss alles für den LASK gegeben und enorm viel Energie investiert. Dennoch blicken wir nun positiv nach vorne und hoffen, damit noch einmal Kräfte für die letzten sieben Spiele in der Meistergruppe freizusetzen. Maximilian Ritscher war für uns die naheliegende Lösung. Er kennt den Verein und die Mannschaft bestens, verfügt bereits über reichlich Erfahrung im Profigeschäft und genießt unser volles Vertrauen.“

Der LASK hat sich von Cheftrainer Thomas #Sageder getrennt. Unser bisheriger Assistenzcoach Maximilian #Ritscher übernimmt interimistisch bis Saisonende!



Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und LASK