"Wenn der Frühling kommt, schenk ich dir Tulpen aus Amsterdam"...lautet ein musikalischer Evergreen. Beim LASK gilt: Wenn der Frühling aufblüht, "verwelken" Trainer bei den Linzern. Vor zwei Jahren zu diesem Zeitpunkt das Aus für Andreas Wieland (inzwischen in anderer Funktion retour), im vergangenen Mai der erfolgreiche Didi Kühbauer und seit gestern Thomas Sageder. Beim LASK-"Frühjahrsputz" werden alljährlich nicht nur Trainer "weg gespült", sondern diesmal gibt es auch für einige Fans Konsequenzen, die ihrerseits am Sonntag in Graz den "Waschgang"einschalteten und nun per unbefristetem Hausverbot - somit auch für das morgige Match gegen RB Salzburg (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) - die "Quittung" erhielten. Worauf die Fans wiederum zum Streik aufrufen.

Seit September 2021 - siehe Beitrag von damals - appellieren LASK-Fans zum Stopp der rosa Dressen, ehe das Ganze zuletzt in Graz in neuem Aktionismus gipfelte.

Mit Seife und Waschmaschinen-Tabs für Spielunterbrechung in Graz gesorgt

Am Sonntag brachten einige Anhänger des Langzeit-Dritten dieser ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläumssaison, der nach der 0:1-Niederlage beim SK Sturm Graz allerdings vom SK Rapid auf Rang vier verdrängt wurde, unübersehbar (einmal mehr) ihren Unmut zum Ausdruck über die ungeliebten rosa Dressen der "Schwarz-Weißen". Dabei ließen sie sich zur originellen Idee hinreißen als Affront gegen einen wirtschaftlich wertvollen Topsponsor des Klubs.

Beim BWT-Rosa sehen langjährige, bekennende LASK-Fans längst "rot". In der Merkur Arena in Graz-Liebenau platzierten ein paar Athletiker-Anghänger eine große Waschmaschinen-Attrappe, tauchten rosa Trikots hernach „reingewaschen“ als rot-schwarze wieder auf. Warfen weiters Seife bzw. Waschmaschinen-Tabs auf den Rasen, weswegen die Partie vom erfahrenen Bundesliga-Schiedsrichter Harald Lechner aus Wien unterbrochen wurde und hernach manch Spieler ins Rutschen geriet.

Montag ging der "Waschgang" weiter, verwandelten Athletiker-Anhänger in Linz die Zufahrt zum Stadion auf der Gugl mittels abgestellter Waschmaschinen-Gehäuse in eine „Waschstraße“. Am Dienstag dann die Reaktion der LASK-Verantwortlichen: Fünf Hausverbote gegen Mitglieder des größten Fanklubs, die Landstrassler. Eines gegen ein Mitglied einer Fan-Initiative wegen Mitwisserschaft. Für die Bestraften pure Willkür.

Landstrassler wollen beim Salzburg-Spiel am Freitag "keine Stimmung organisieren"

Dann erfolgt losgelöst von all dem am Mittwoch überraschend die Entlassung von Cheftrainer Thomas Sageder, der zwar nicht gerade der Liebling der Fans war, doch durch die große Abhängigkeit seiner Mannschaft von Kapitän & Topscorer Robert Žulj (seit Wochen verletzt) auch manchem machtlos gegenüberstand.

Das Hausverbot gegen das halbe Dutzend an LASK-Fans wird sicher nicht das letzte Kapitel in der "Rosa-Dress-Causa" sein. Womöglich wird man sich im Anhänger-Lager solidarisch erklären. Zum Streik wurde bereits aufgerufen - siehe nachfolgend Stellungnahme der Landstrassler auf Facebook.

Fortsetzung folgt...

Fotocredit: Ligaportal