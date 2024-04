Der RZ Pellets WAC zieht die Option im Vertrag von Aktivposten Thierno Ballo und bindet den Offensivspieler somit bis Sommer 2025 an den Verein. Der Ivorer, der aus dem Nachwuchs vom SV Chemie Linz und LASK stammt, kam im Sommer 2022 aus dem Nachwuchs des FC Chelsea ins Lavanttal und absolvierte seitdem 58 Spiele. In der aktuellen Spielzeit zählt der ÖFB-U21-Teamspieler zu den absoluten Leistungsträgern beim WAC. In 21 Einsätzen brachte es der Rechtsfuß auf neun Tore und drei Assists. Dank der Vertragsverlängerung per Option wird der 22-Jährige auch in der Saison 24/25 im Trikot der Wölfe auflaufen.

Ist mit seiner Antrittsschnelligkeit und offensiven Spielfreude aus dem Kollektiv der Wölfe nicht mehr wegzudenken und schlägt seine Zelte auch in der Saison 2024/25 im Lavanttal auf: Thierno Ballo.

"...hat eine großartige Entwicklung hinter sich, die ihn zu einem sehr wichtigen Spieler macht"

Thierno Ballo sagt: „Ich bin dem WAC für das mit der Optionsziehung entgegengebrachte Vertrauen dankbar! Die Vorfreude auf ein weiteres, packendes Jahr im Wolfsrudel, vor den Augen unserer Fans, gemeinsam mit unserem überragendem Trainerteam ist riesengroß!“

WAC-Cheftrainer Manfred Schmid, der mit seinen Schützlingen am Samstag im Top-Duell der Qualifikationsgruppe FK Austria Wien empfängt (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), betont: „Wir freuen uns sehr, dass uns Thierno auch in der kommenden Saison erhalten bleibt! Er hat eine großartige Entwicklung hinter sich, die ihn zu einem wichtigen Spieler in unserer Mannschaft macht und ihn bereits bis auf die Abrufliste des A-Teams geführt hat. Sein riesiges Potential ist aber noch längst nicht ausgeschöpft und wir werden noch viel Freude mit ihm haben.“

Fotocredtit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at