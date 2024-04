Während der LASK im Auftaktmatch der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Freitagabend gegen den FC Red Bull Salzburg nach seinen Turbulenz-Tagen mit Trainer-Trubel sensationell nach über einer halben Stunde dank Doppelpack von Mittelstürmer Marin Ljubičić mit 2:0 vorn liegt - siehe JETZT Ligaportal-LIVETICKER - äußerten sich vor dem Match in der Raiffeisen Arena LASK-CEO Siegmund Gruber, Neo-Interimstrainer Thomas Darazs und Experte Peter Stöger bei SKY Sport Austria über die Geschehnisse bei den Linzern in diesen April-Tagen bzw. dieser Woche! Vor allem Gruber sprach Klartext...auch Richtung Senat 5.

„Das ist ein bürokratischer Hürdenlauf, den man hiermit macht“

Siegmund Gruber (CEO LASK) über...

…die Trainerentlassung: „Wir können noch immer vorne angreifen. Der dritte Platz ist immer noch in Reichweite. Was wir gesehen haben, war, dass die Leistung in den vorangegangenen Spielen sehr überschaubar gewesen ist. Das hat uns dann zu diesem Schritt veranlasst. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Am Sonntag sind wir schon zusammengesessen. Wir haben dann den ganzen Montag versucht, in der Analyse in uns zu gehen und mehrere Gespräche geführt. Wir haben dann erkannt, dass wir die Reißleine ziehen wollen.“

…die Lizenz-Thematik: „Wir haben es relativ schnell nachgebessert. Wenn wir morgen einen Trainer freistellen würden, könnten wir beide uns runterstellen und es wäre kein Problem. Es gibt aber eine irrsinnige Regel in der Liga, dass zwischen Lizenzbeantragung und Lizenzerteilung der Trainer eine UEFA-Pro-Lizenz haben muss. Wir haben es dann auch im System sehr schnell nachgebessert. Für den Senat-5 war das anscheinend nicht genug.

Wir haben dann eine Presseaussendung nachgelegt, um es noch einmal klarzustellen. Anscheinend wurde das nicht gewürdigt, wie wir es heute im Schreiben vom Beschluss gesehen haben. Jetzt werden wir das Ganze in einem Protest nächste Woche mitabhandeln. Ich verstehe das Ganze nicht, was hier passiert, denn diese 60-Tage-Frist gilt normalerweise immer. Das ist ein bürokratischer Hürdenlauf, den man hiermit macht. Ich hoffe, dass die Herrschaften wissen, was sie tun, aber manchmal glaube ich es nicht.“

…die Zukunft des Trainerteams Darazs & Ritscher: „Wir handeln jetzt den Protest mit ab und schauen dann, was hinten nachkommt. Bei beiden Trainern hat es geheißen, dass sie bis zum Ende der Saison Trainer sind. Das war auch das Notwendige in der Lizenz und nicht mehr.“

„Wir haben letztes Mal auch gesehen, dass es Wurfgeschosse gegeben hat beim Sturm-Spiel"

…die Stadionverbote für manche Fans: „Wir haben des Öfteren gesehen, dass es bei anderen Vereinen Vorfälle auf dem Platz gegeben hat. Hier haben die Senate auch eingegriffen und so weit gegangen, dass es Punkteabzüge gibt. Wir haben letztes Mal auch gesehen, dass es Wurfgeschosse gegeben hat beim Sturm-Spiel. Aus mehreren anderen Gründen haben wir dann ein Stadionverbot für manche Personen ausgesprochen.“

"Es war eine sehr schnelle Aktion"

Thomas Darazs (Interimstrainer LASK) über...

…seine neue Situation: „Vor zwei Tagen war ich tatsächlich noch überrascht. Es war eine sehr schnelle Aktion. Wir sind am Dienstagabend das Szenario durchgegangen mit mir als Cheftrainer und Maximilian Ritscher als Co-Trainer zu starten. Wir versuchen als Trainerteam, das Beste aus der Mannschaft rauszuholen.“

…mögliche Veränderungen: „In den zwei Tagen kann man nicht viel verändern. Wir können Sachen ansprechen, bei denen wir hoffen, dass wir es vielleicht etwas besser machen als in den letzten Wochen. Ich hoffe, dass den Spielern der Ernst der Lage bewusst ist. Ich hoffe, dass die Burschen zu einem Fußballspiel finden, wo wir die Fans nach langer Zeit wieder mit ins Boot holen.“

„Am Ende des Tages ist es ein Imageschaden, der da entstanden ist“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…den Kontakt mit dem VFL Bochum: „Wir haben Kontakt gehabt. Bochum ist ein toller Klub. Die Leute haben eine hohe Qualität dort. Deshalb war es spannend. Aufgrund der Kurzfristigkeit war es dann in der Umsetzung so nicht realisierbar. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Bochum trotzdem die Liga hält.“

…die Entlassung von Thomas Sageder: „Die Serie ist nicht berauschend. Es war glaube ich von Start weg schwierig für ihn, das Amt zu übernehmen. Man hat eine gute Saison gespielt und ist in den Europapokal gekommen. Es war eine ordentliche Vorstellung, die man unter Didi Kühbauer gehabt hat. Er hat es dann gut hinbekommen. Es war nicht einfach für ihn von Start weg. Es war eine erste große Station und ich finde, dass es in Ordnung war.

Man hat gehofft, dass man ins Frühjahr reinkommt und den Schwund mitnehmen kann. Wenn man sieht, wie wenig Punkte man geholt hat und wie weit man vorne sein könnte, dann ist dieses Geschäft schon beinhart. Es ist dann nicht ganz unverständlich, dass man versucht, in den letzten Spielen eine Trendwende herbeizubringen. Es ist nichts neues, was beim LASK passiert ist. Es ist üblich in diesem Geschäft.“

…die Themen beim LASK: „Es ist so, dass, einhergehend mit der Geschichte, dass man den sportlichen Ansprüchen hinterherläuft, jedes Thema, was man momentan aufmacht, die Situation verschärft. Man hinterfragt mehr und mehr und wenn es nicht läuft, dann wird ein kleines Problem ein großes und ein größeres Problem ein riesiges. Am Ende des Tages ist es ein Imageschaden, der da entstanden ist.

Es ist jetzt kein gravierendes Problem für den LASK. Der LASK wird die Lizenz nachgereicht bekommen. Es ist eher eine Image-Geschichte. Man wird sagen, dass es in der Phase, wo es sportlich nicht so läuft, ins Bild reinpasst. Das ist das Unangenehme in dieser Situation.“

Fotocredit: LASK und Harald Dostal/www.sport-bilder.at