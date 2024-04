Wie nahezu alle Jahre dürfte ADMIRAL Bundesliga-Meistergruppen-Dauergast SK Austria Klagenfurt (seit dem Aufstieg in 2021 stets im Oberen Playoff dabei) auch in diesem Sommer vor einem personellen Umbruch stehen. Stand jetzt laufen diverse Verträge aus, haben einige Spieler längst Begehrlichkeiten geweckt (wie Toptorjäger Sinan Karweina) und stehen vor dem Absprung (Bsp.: Leihspieler Andrew Irving, Rückkehr zu Premier League-Klub West Ham United). Während die Kärntner Violetten bereits an Neuzugängen dran sind. Zum Beispiel Tobias Koch vom Tabellenvorletzten FC Blau-Weiß Linz haben.

Kämpferherz Koch, Tobias vom Aufsteiger aus Linz. Wird der Blau-Weiße bald ein (Kärntner) Violetter sein? Oder landet ein paar Kilometer beim Wolfsrudel?

Koch nach Wimmer & Gemicibasi der nächste Transfer von Blau-Weiß zu Kärntner Violetten?

Mit dem soliden Innenverteidiger Nicolas Wimmer und ehemaligen Mittelfeldspieler Turgay Gemicibasi (inzwischen Göztepe, Türkei) verpflichteten die Klagenfurter seit dem Bundesliga-Aufstieg vor drei Jahren schon mal Spieler von den Blau-Weißen aus Oberösterreich. Mit Tobias Koch könnte der nächste von der Donau an den Wörthersee folgen.

Der seit 6. April 23-jährige Mittelfeldspieler kam im Sommer 2021 vom SK Sturm Graz zu den Linzern, nachdem er von den "Blackies" an deren Kooperationspartner SV Lafnitz ausgeliehen war. Für die Blau-Weißen absolvierte der ehemalige ÖFB-U19-Teamspieler bisher 82 Pflichtpartien (8 Tore, 11 Assists), hatte seinen Anteil am Bundesliga-Aufstieg im Vorjahr und zählt mit bisher 22 Spielen auch im Oberhaus zu den Stammkräften im Kader von Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

Derzeit laboriert der defensive Mittelfeldakteur an einer Verletzung, wurde bei der 2:1-Niederlage in Tirol schmerzlich vemisst. Seine Mannschaft kämpft derzeit um den Klassenerhalt, für Tobias Koch, dessen Vertrag bei BW Linz diesen Sommer ausläuft, könnte ein Verbleib in der Bundesliga Bestand haben, so gibt es Lockrufe aus Kärnten...sei laut den "OÖN" der RZ Pellets WAC interessiert und laut 'Transfermarkt.at' der Tabellenfünfte SK Austria Klagenfurt.

Im Herbst jubelte Sinan Karweina noch über seinen Doppelpacs beim 3:2-Auswärtscoup gegen den SK Rapid in Hütteldorf. Wird der Toptorjäger bald im Allianz Stadion im Dress der Grün-Weißen auflaufen? Mit Patrick Greil (inzwischen SV Sandhausen) hatte sich Rapid vor Jahren schon mal bei Austria Klagenfurt bedient.

Toptorjäger Sinan Karweina schwer zu halten

Bei den Kärntner Violetten scheint Top-Scorer Sinan Karweina (10 Tore und 7 Assists in 22 Spielen - siehe auch Torschützenliste), der seit Wochen mit dem SK Rapid in Verbindung gebracht wird, nicht mehr zu halten sein. Der Vertrag des 25-jährigen Deutschen aus der Handballstadt Gummersbach bei Köln läuft bei der Klagenfurter Austria aus.

Und Günther Gorenzel (Geschäftsführer Sport) meinte jüngst bei Sky Sport Austria (siehe auch HIER): "Man wird sehen, wo es ihn hin verschlägt. Wir waren im Herbst schon relativ weit in den Vertragsgesprächen". Nachsatz: "Austria Klagenfurt wird aber immer eine Plattform sein, um den nächsten Schritt zu gehen."

