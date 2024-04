Die Austria Klagenfurt, in Runde 27 im Top-Spiel zu Gast bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und der Medien-Unternehmer Heinz Knapp lassen die Herzen von Trikot-Sammlern höherschlagen. Für diese Gruppe von Fußball-Fans sind „Matchworn“-Shirts zweifellos die beliebteste Kategorie – und die Kärntner bieten nun eine limitierte Anzahl an Hemden an, die von den Profis in Spielen der ADMIRAL Bundesliga getragen wurden. Von A wie Arweiler bis W wie Wimmer und in den Größen S, M, L und XL. Vom Reinerlös der Aktion gehen 15 Prozent an die Kärntner Kinderkrebshilfe.

„Stücke, die sonst nicht zu erwerben sind und damit attraktive Souvenirs für unsere Anhänger"

„Wir haben gemeinsam mit unserem Partner Heinz Knapp den Entschluss gefasst, die Trikots mit dem Logo von ‚Das Wien‘ und ‚Das Kärnten‘ auf der Brust in den Verkauf zu geben. Das sind Stücke, die sonst nicht zu erwerben sind und damit attraktive Souvenirs für unsere Anhänger oder auch für Sammler im In- und Ausland“, sagt Daniela Mayr-Koren, Head of Marketing & Sponsoring der Austria Klagenfurt.

Die insgesamt 63 „Matchworn“-Shirts in Violett und Weiß aus Spielen der laufenden Saison gegen den Wolfsberger AC, den SK Sturm Graz, den SCR Altach, den TSV Hartberg und Austria Wien sind ab Donnerstag, 9 Uhr, im Online-Shop der Austria Klagenfurt um 120 Euro erhältlich – solange der Vorrat reicht. Reservierungen per E-Mail oder telefonisch sind nicht möglich.

„‚Matchworn‘ ist für Sammler die Königsdisziplin"

„Es ist bekannt, dass ‚Matchworn‘ für Sammler die Königsdisziplin ist. Ich freue mich sehr, dass wir Trikots der Austria Klagenfurt mit der Aufschrift ‚Das Wien‘ und ‚Das Kärnten‘ anbieten können und der Verein einen Teil des Reinerlöses an die Kärntner Kinderkrebshilfe spendet. Das ist eine tolle Sache“, sagt Heinz Knapp.

Der Medien-Unternehmer, Verleger und Herausgeber der unabhängigen Gratis-Monatszeitung, ist ein treuer Partner des Kärntner Traditionsvereins. Chefcoach Peter Pacult und dessen Assistent Martin Lassnig werben aktuell auf ihrer Trainings- und Matchkleidung für das Verlagshaus und die Druckerei Knapp.

