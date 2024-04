Bereits im vergangenen Jahr schien sich ein Abgang bei Alexander Prass anzudeuten, doch platzte letzendlich im "Sommer-Schlussverkauf" ein Transfer in die Ligue 1 zu Lorient. Und so blieb der 22-jährige Oberösterreicher dem SK Sturm Graz auch in der dritten Saison erhalten und ist auch in 2023/2024 wieder ein absoluter Leistungsträger. Und Dauerbrenner! Der viermalige ÖFB-Teamspieler absolvierte wettbewerbsübergreifend 40 Pflichtpartien und steuerte je sieben Tore und Assists bei. Wodurch ihn internationale Klubs nachwievor auf dem Radar haben. So auch Serie A-Klub SSC Neapel.

Ist aktuell in prächtiger Form und im April bisher außerdem Torschütze vom Dienst: Alexander Prass (Jugendvereine LASK, FC Pasching, RB Salzburg), der beim SK Sturm Graz noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hat.

"Kein direkter Kontakt mit Napoli, aber ob die Berater in Verbindung stehen, das weiß ich nicht"

Laut einem Bericht der italienischen Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ befasse sich der amtierende italienische Meister intensiv um einen Transfer des Mittelfeldspielers, will ihn in die südliche italienische Stadt am Vesuv holen.

Wobei der Klub um Cheftrainer Francesco Calzona dem Vernehmen nach an erster Stelle auch an Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetzk) interessiert sei. Da jedoch diverse andere europäische "Schwergewichte" wie der FC Liverpool, Tottenham Hotspurs und auch der FC Bayern München am offensiven Mittelfeldspieler dran sind, könnte Napoli beim Ukrainier leer ausgehen.

Somit wäre Alexander Prass die erste Alternative für die Neapolitaner. Sturms Sportchef Andreas Schicker äußerte sich in der „Krone“ zum möglichen Interesse von Napoli an Prass: „Dass jetzt Interesse an dem einen oder anderen Spieler da ist, ist aufgrund der guten Leistungen ja normal. Und bei Alex stimmt die Richtung, er trifft jetzt auch. Es hat keinen direkten Kontakt mit Napoli gegeben. Aber ob die Berater in Verbindung stehen, das weiß ich nicht.“

Als Ablöse stehen rund zehn Millionen Euro im Raum. Der Marktwert von Alexander Prass wurde im Dezember auf 8 Mio. Euro taxiert (Quelle: Transfermarkt.de). Seit seinem Wechsel vom FC Liefering zum SK Sturm im Sommer 2021 absolvierte der Blondschopf für die Steirer 123 Pflichtpartien (10 Tore, 24 Assists).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL