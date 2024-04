Nach der Verpflichtung von Diego Madritsch am Dienstag dieser Woche von der SV Guntamatic Ried - wir berichteten - vemeldet der SCR Altach zwei Tage später bereits den nächsten Neuzugang für die kommende Saison 2024/2025: Lincoln Corrêa dos Santos (geb.: 16.12.2000). Zuletzt stand der ehemalige U20-Nationalspieler von Brasilien bei Vissel Kobe in Japan unter Vertrag, war dann ab 1. März vereinslos. In Altach unterschreibt der 23-jährige Angreifer bis 2026, zudem sicherte sich der Verein die Option für eine weitere Saison.

„Mit Lincoln verpflichten wir einen außerordentlich technisch guten Fußballer"

Rechtsfuß Lincoln wurde beim siebenfachen brasilianischen Meister Flamengo Rio de Janeiro ausgebildet und debütierte bereits als 16-Jähriger in der Brasilianischen Serie A. Über 30 Mal streifte der Mittelstürmer außerdem das Trikot verschiedener Brasilianischer Nachwuchsnationalteams über und erzielte dabei 13 Tore. Im Winter 2021 folgte der Wechsel zum Japanischen Erstligisten Vissel Kobe, bei dem er bis Anfang März unter Vertrag stand.



Sehen lassen kann sich die Liste an namhaften Akteuren, mit denen der Flügelspieler aus Serra bereits das Spielfeld teilte. Im Nationalteam bestritt er Partien mit Vinicius Jr. und Rodrygo, in Japan bei Vissel war unter anderem Andrés Iniesta ein Teamkollege. Ebenso imposant ist die Titelsammlung des 23-Jährigen: Meistertitel in Brasilien (2x) und Japan reihen sich ein neben dem Gewinn der Copa Libertadores, dem wichtigsten Clubturnier in Südamerika.



In Vorarlberg möchte Lincoln seine Karriere wieder in Schwung bringen und in Europa durchstarten. Im Training der Altacher sind seine Stärken im Dribbling und Abschluss bereits der Öfteren aufgeschienen, nächste Saison wird Lincoln auch in Bewerbsspielen mit dem SCRA-Logo auf der Brust zu sehen sein.

„Ich bin bereit mit dem SCR Altach loszulegen!"

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Mit Lincoln verpflichten wir einen außerordentlich technisch guten Fußballer. Er bringt sehr vieles mit, was im Angriff gefragt ist. Sein Tempo, seine Stärke im Eins-gegen-Eins und sein Abschluss werden uns kommende Saison viel Freude bereiten. Ich freue mich wirklich darauf, ihn bald im SCRA-Dress zu sehen.“

Lincoln: „Ich bin bereit mit dem SCR Altach loszulegen! Nach einem persönlich schwierigen letzten Jahr freue ich mich enorm, auf den Platz zurückzukehren und ich bin überaus dankbar, dass der SCRA mir diese Chance ermöglicht. In den letzten Tagen konnte ich mir bereits ein gutes Bild vom Verein und den Mitarbeitern machen. Ich kann es kaum erwarten, die Fans in der CASHPOINT Arena kennenzulernen.“

