Während sich das 2:2 für Qualigruppen-Spitzenreiter Austria Wien in der Auftaktpartie der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Freitagabend gegen den SCR Altach aufgrund einer zweimaligen Führung am Ende wie eine Niederlage anfühlt, empfinden es die Vorarlberger wie einen Sieg. Zumal die Standfest-Truppe wieder Mal Comebacker-Qualität und Moral bewies und schwer zu biegen ist. Für die Rheindörfler Remisspezialisten stehen damit schon 12 Unentschieden zu Buche, davon allein sieben aus den vergangenen neun Partien. Nachfolgend STATEMENTS der Gäste. Siehe auch FAK-STATEMENTS.

Da mit Stojanovic & Schützenauer gleich beide Altacher Stammtorhüter ausfielen kam der gebürtige Münchener Alexander Eckmayr zu seinem Bundesliga-Debüt, wovon der 24-jährige Österreicher (Sommer-Neuzugang von SPG Wels) erst am Mittag erfuhr.

„Wie ich die Nachricht bekommen habe, dass ich spiele, und am Weg ins Stadion, war ich schon nervös"

Alexander Eckmayr (Torhüter SCR Altach):

…über sein Startelfdebüt in der Bundesliga: „Wie ich die Nachricht bekommen habe, dass ich spiele, und am Weg ins Stadion, war ich schon nervös. Sobald ich zum Aufwärmen rausgekommen bin, war es eigentlich ein Spiel wie jedes andere.“

…über das 2:1 durch Fisnik Asslani: „Klar muss ich es besser anstellen, muss meinen Winkel zum Ball vielleicht ein bisschen verändern. Er macht es aber auch überragend. Aus der Position kann er eigentlich nicht viel machen. Dass er noch so einen Druck auf den Ball kriegt ist richtig stark.“

„Fühlt sich wie ein Sieg an“

Lukas Fadinger (Torschütze SCR Altach):

…nach dem Spiel: „Es wäre extrem bitter gewesen, wenn wir die Partie wieder so spät hergeben. Wenn man dann so spät den Ausgleich macht, fühlt es sich wie ein Sieg an. Wir waren nach dem Spiel gegen BW Linz brutal enttäuscht. Wir haben uns aufraufen müssen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Das war heute eine super Leistung. Wir haben auch nach dem 2:1 nicht aufgegeben.

Ich finde, dass der Punkt heute absolut verdient ist. Wir haben uns vorgenommen, dass wir kompakt stehen. Wir wissen, dass die Austria bei Umschaltern anfällig ist. Wir haben das ganz gut gemacht und können uns vielleicht auch schon früher belohnen. Wir haben es auch verdient jetzt, waren dann oft enttäuscht nach Spielen, die wir spät hergegeben haben. Heute ist es einmal verdient und wir sind glücklich.“

…über die Leistung der Debütanten Estrada und Eckmayr: „Wahnsinn eigentlich. Sie haben es tadellos gemacht. Ich bin auf beide Spieler extrem stolz. Sie haben es super gemacht.“

Job-Garantie für Trainer-Team Standfest/Wallner

Christoph Längle (Geschäftsführer SCR Altach):

…über die verspielten Punkte in der laufenden Saison: „Das Thema mit den Leistungen, dass die passen, kann ich schon gar nicht mehr hören. Fußball ist ein Ergebnissport. Die Tabelle lügt nicht. Da haben wir definitiv zu wenig Punkte eingefahren. Das wurde eh schon mehrfach betont. Jetzt müssen wir in den verbleibenden Spielen noch genug Punkte sammeln, um den Klassenerhalt zu schaffen.“

…über die Schere zwischen Anspruch und Erfolg in Altach: „Natürlich ist es sehr schade. Wir sind ein Sportverein, um Fußballspiele zu gewinnen und uns möglichst hoch in der Tabelle zu platzieren. Das gelingt uns in den letzten Jahren nicht. Da haben wir nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir mit dieser Situation unzufrieden sind. Wir haben auch unsere Fehler eingestanden und heuer klar ausgerufen, dass es nicht das Ziel ist, immer die letzte Ausfahrt zu nehmen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wir wollen uns in der Zukunft weiterentwickelt und weiter stabilisieren. Da ist Kontinuität ein ganz wichtiger Faktor.“

…über die laufende Saison: „Wir haben gewusst, dass wir wieder in eine schwierige Situation gehen. Wir haben viele neue Spieler, es sind 16 Stück an der Zahl. Solche Dinge brauchen Zeit. Zeit will man im Fußball aber natürlich nicht geben. Deswegen sind wir jetzt schon ein Stück weit ind er Situation, dass Kritik aufkommt. Es ist nicht so, dass wir blauäugig durch die Welt laufen. Zufrieden sind wir natürlich nicht. Wir sind aber guter Dinge, dass wir diese Phase auch übertauchen werden.“

…über eine Jobgarantie für das Duo Standfest / Wallner für das nächste Jahr: „Ja!“

"Wie die Mannschaft gefightet hat war unglaublich"

Joachim Standfest (Trainer SCR Altach):

…nach dem Spiel: „Das wäre einmal schön gewesen, wenn ich am Ende 15 entspannte Minuten gehabt hätte. Ich bin knapp am Herzinfarkt gewesen. Das ist trotzdem schön, wie meine Mannschaft heute aufgetreten ist, wie sie gefightet hat war unglaublich. Großes Lob an alle Beteiligten.“

…über die Ursachen für den erkämpften Punkt: „Wir haben schon auf die Defensive geschaut, weil wir gewusst haben, dass die Austria extrem spielstark ist, vor allem mit ihrem give and go in der Mitte. Da machen sie jedem Gegner Probleme. Wir waren schon sehr konzentriert darauf. In der ersten Halbzeit haben wir nicht den Ballbesitz gehabt, den wir uns vorgestellt haben, weil die Austria ehr gut Druck gemacht hat und hohes Tempo angeschlagen hat. In der zweiten Halbzeit ist es dann viel besser geworden. Wir haben uns mehr zugetraut, waren mutiger, haben uns breiter aufgestellt und waren besser anspielbar. Aus den paar guten Kontern haben wir ein bisschen zu wneig gemacht. Trotzdem muss man sagen, dass es etwas glücklich ist, wenn man so einen späten Ausgleich macht.“

…über den Torhüter-Debütanten Alexander Eckmayr: „Die Defensive war überragend heute. Wir haben, bis auf die zwei Tore, gar nichts zulassen. Ansonsten ist es so, dass der Ecki ein extrem ruhiger Typ ist. Er ist ein Tiroler, der hat seine Emotionen im Griff. Der ist da draußen gestanden und du hast nichit das Gefühl gehabt, dass er die Hosen voll hat. Er hat das Risiko aus seinem Spiel genommen. Wenn er Druck bekommen hat, hat er den Ball lang gespielt. Das war schon ein guter Auftritt.“

„Da tun solche Spiele doppelt gut"

…über die Auswirkungen der heutigen Partie: „Sicher tut es gut, wenn man dann belohnt wird. Das ist das, was uns die ganze Saison begleitet. Wir machen gute Spiele, bringen gute Leistungen, müssen den einen oder anderen Sieg mehr haben. Das macht ja auch etwas mit den Spielern. Wenn das nicht gelingt frustriert das extrem. Da tun solche Spiele doppelt gut.“

…über die im Sky-Interview erteilte Jobgarantie von Geschäftsführer Längle: „Das ist sehr nett. Wir haben alle ein sehr gutes Verhältnis. Nicht nur der Christoph und ich, sondern auch der Roli, der Marc und der Pippo Netzer. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Sie sehen, was in der Mannschaft passiert, wie die Mannschaft auftritt heute. Das ist ja nicht eine Mannschaft, die sich zerreißen lässt. Wir haben immer wieder unsere schlechten Phasen. Das ist eine gewisse Art von Inkonstanz, die wir noch nicht weggebracht haben.

Das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn du von einem Jahr redest, aber wir haben seit dem Sommer 16 neue Spieler. Wenn da irgendetwas schief läuft, dann läuft es gröber schief. Deswegen kommen dann auch solche Leistungen wie in der zweiten Halbzeit in Linz zustande. Die Mannschaft hat aber Riesenpotenzial, das hat sich heute gezeigt. Es fehlen ein paar Bausteine, noch. Einen Wunschzettel gibt es, das hat jeder Trainer. Es sind aber auch Sachen wie Automatismen im Spielaufbau. Das geht nicht so schnell. Das dauert einfach seine Zeit.“

„Dieser Spagat zwischen sportlichem Erfolg und Infrastruktur, der ist nicht immer ganz so einfach"

Michael Liendl (heutiger Sky-Experte):

…über die Infrastruktur in Altach: „Absolut top! Ich war das eine oder andere Mal dort, habe ja auch dort gespielt. Das haben sie unglaublich gut gemacht. Dieser Spagat zwischen sportlichem Erfolg und Infrastruktur, der ist nicht immer ganz so einfach. Momentan sind sie wahrscheinlich in einer Phase, die das nicht so leicht macht. Ich bin trotzdem guter Dinge, dass sie das hinbekommen.“

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria

Foto: GEPA Admiral