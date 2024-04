Unter allen Usern, die in den vergangenen zehn Tagen (19. April bis 28. April) zumindest drei Spiele (Männer, Frauen, Nachwuchs, Reserve) im Ligaportal Live-Ticker übertragen haben, wurden am Sonntagabend 3 x 2 ÖFB-Cup-Tickets für das Finale in Klagenfurt verlost. Final-Tickets werden im Internet aktuell um 885 € angeboten - pro Karte! Nach dem 0:5-Debakel von Rapid in Linz ist Sturm der ganz große Favorit. Doch die Grün-Weißen werden sich wohl nicht so leicht geschlagen geben. Folgende drei Personen haben jeweils zwei Tickets für den Knaller am 1. Mai gewonnen:

DAS SIND DIE GEWINNER

Über jeweils zwei Tickets für das Spiel des Jahres dürfen sich freuen:

Gewinner 1: David Struger

Gewinner 2: Norbert Limmer

Gewinner 3: René Höfer

Die Glücklichen werden gebeten, sich ehestmöglich per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu wenden.

Herzlichen Glückwunsch und viel Vergnügen!





Fotocredit: RIPU