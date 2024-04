Nach durchweg Remis in den bisherigen drei Duellen dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison zwischen dem LASK und SK Rapid gab es im finalen vierten Aufeinandertreffen einen klaren Sieger beim 5:0-Heimsieg. Die Athletiker nutzten gnadenlos aus, dass die Hütteldorfer alles (seit Tagen) dem Uniqa-ÖFB-Cup-Finale (kommenden Mittwoch) unterordnen und holen unter Neo-Interimstrainer Thomas Darazs den dritten Dreier im vierten Spiel (1N, 11:5 Tore)). Zuvor gab´s in acht BL-Spielen nur einen Sieg. Bei sechs Punkten Vorsprung auf den Vierten TSV Hartberg ist den Linzern kaum mehr Rang 3 zu nehmen. STATEMENTS...

Mit einer VAR-Entscheidung zugunsten des LASK fing das Torfestival an, war die Elfmeter-Entscheidung der Knackpunkt im Spiel, denn danach brachen beim SK Rapid alle Dämme, während sich die Linzer um den überragenden Florian Flecker in einen Torrausch begaben.

„Manche Tage bleiben für immer und ich glaube, heute ist so ein Tag“

Cheftrainer Thomas Darazs:

...zum Spiel: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wir haben einen eindrucksvollen Auftritt hingelegt. Nach dem Führungstreffer ist uns heute fast alles aufgegangen und die Mannschaft hat gezeigt, welche Qualität in ihr steckt. Wir haben einen wichtigen Schritt zu unserem Ziel gemacht, dennoch gilt es nun weiter dranzubleiben und nächste Woche nachzulegen.“

…weiter über das Spiel: „Es macht mich einfach sehr glücklich, wenn ich sehe, wie die Burschen anfangen, sich selbst am Platz zu genießen. Natürlich gehört der Spielverlauf immer dazu. Du schießt das 1:0, dann bekommt das Ganze oft eine Kraft. Die Zuschauer waren heute auch extrem fantastisch und Mannschaft und Zuschauer gemeinsam hat einfach eine große Freude gemacht. Als Trainer ist es ja oft so, dass du nicht so viele Matches im Jahr hast, die du genießen kannst. Um so schöner ist es heute, dass wir es in einem so wichtigen Match so erledigt haben.“

„Wer kann damit rechnen, dass du plötzlich Rapid, den großen Wiener Verein mit der großen Geschichte dahinter, da im eigenen Stadion mit fünf Toren heimschickst"

…auf die Frage, ob die Klarheit vom Ergebnis überraschend ist: „Selbstverständlich ist es überraschend. Wer kann denn damit rechnen, dass du plötzlich Rapid, den großen Wiener Verein mit der großen Geschichte dahinter, da im eigenen Stadion mit fünf Toren heimschickst. Die Burschen haben mir heute eine richtig große Freude gemacht. Manche Tage bleiben für immer und ich glaube, heute ist so ein Tag.“

…auf die Frage, ob der dritte Platz jetzt fix ist: „Die Ernte ist noch nicht eingefahren. Wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, aber gewonnen ist noch gar nichts. Sie sollen jetzt die zwei Tage genießen, wir werden uns am Mittwoch wieder treffen und anfangen, uns auf das nächste Match vorzubereiten. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen.“

…über seine Rolle im aktuellen Lauf des LASK: „Damit habe ich viel weniger zu tun, als man glaubt. Wir haben fünf Trainingseinheiten gehabt, wo man versucht den Spielern Bilder zu geben für die verschiedensten Szenarien. Das probieren wir ganz einfach.“

Sein "Stockfehler" nach 19 Minuten wäre beinahe "nach hinten" losgegangen: Torhüter Tobias Lawal. Bei seiner Slapstick-Einlage bzw. dem LASK-Torhüter-Lapsus kam der 23-jährige, gebürtige Linzer im blauen Sweater nochmal mit "blauen Auge" beim Stand von 0:0 davon. Ansonsten verteilten hernach die Rapidler "Geschenke", blieb der LASK-Rückhalt im 29. BL-Saisonspiel bereits zum 13. Mal (!) ohne Gegentor!

„Wir spielen wieder mehr Fußball"

Sascha Horvath (Spieler LASK):

…über das Spiel: „Es hat sehr viel zusammengepasst, wenn du 5:0 gegen Rapid daheim gewinnst. Es war schön, dass die Fans wieder da waren und wir wollten auch etwas zurückgeben. Wir machen es sehr, sehr gut unter der Woche gegen Hartberg, die zweite Halbzeit war schon sehr gut. Heute haben wir uns mit den Toren belohnt. Fast jeder Schuss war am Anfang drinnen. Von dem her bin ich sehr zufrieden, sehr stolz auf die Mannschaft. Man sieht auch, dass wir einfach wieder diese Lockerheit drinnen haben, so müssen wir weitermachen.“

…über sein Tor und seine offensivere Spielweise: „Ich habe jetzt wieder ein bisschen eine offensivere Rolle. Wir spielen jetzt ein anderes System, da bin ich wieder mehr vorne dabei, so gibt es auch mehr Abschlüsse von mir. Es freut mich natürlich, dass ich mich selbst belohnen konnte. Was zählt, sind auf jeden Fall die drei Punkte.“

…darüber, welche Ansätze Thomas Darazs hineingebracht hat: „Es ist ein anderes System, wir haben wieder mehr Spieler im Zentrum und spielen wieder mehr Fußball. Wir haben auch den Kader dazu. Jeder fühlt sich sehr, sehr wohl, auch die Außenspieler. Es funktioniert gerade richtig gut, aber wir müssen trotzdem am Boden bleiben. Vor zwei Wochen wurden wir ausgepfiffen, heute jubeln wir gemeinsam. Das ist das Schöne am Fußball, es geht schnell hin und her.“

Zwei Hauptdarsteller beim LASK-Torspektakel: Florian Flecker und Doppeltorschütze Marin Ljubičić, der sein Torkonto auf neun Saisontore erhöhte.

"So ein Spiel habe ich selten erlebt, wo einfach alles sehr gut aufgegangen ist"

Florian Flecker(Torschütze vom Dienst und Antreiber):

...zur LASK-Leistung und zum Spiel: "Brutal. So ein Spiel habe ich selten erlebt, wo einfach alles sehr gut aufgegangen ist. Wir haben gegen den Ball sehr brav gearbeitet, waren bissig in den Duellen und gut in Ballbesitz. Haben natürlich die Tore erzielt, heute hat es sehr viel Spaß gemacht.

...seinen Flecker-Flow: "Es ist schön, dass ich so einen Lauf haben. Ich genieße es auch, habe lang dafür gearbeitet. Ich hoffe, dass es so weiter geht. Natürlich versuche ich, den Schwung mitzunehmen. Zurzeit geht es einfach sehr gut und es ist eine schöne Phase gerade für mich. Vor dem Tor habe ich schon immer Qualitäten gehabt, dass ich jetzt ganz vorne spiele kommt mir zugute.“

…über die Stimmung im Stadion: „Wir haben uns riesig gefreut, dass unsere Fans wieder dabei sind. Wir haben das vor dem Spiel auch gewusst und wollten ihnen eine gute Leistung bieten. Wir haben das heute alle gemeinsam richtig gut gemacht.“

…auf die Frage, ob der LASK heute so überragend war oder ob Rapid einen schwarzen Tag hatte: „Es ist eine Kombination aus beidem. Wir waren richtig gut drauf heute, haben brutal viel Gefahr ausgestrahlt bei den Umschaltsituationen und es auch gegen den Ball gut gemacht. Wir haben Rapid wenig in die gefährlichen Räume gelassen und dann kommt das Ergebnis so zustande.“

…über Thomas Darazs und seinen Einfluss auf die aktuelle Form: „Es ist wieder eine Kombination aus vielen Dingen. Thomas gibt mir das Vertrauen auf der Position. Normalerweise war ich rechts am Flügel, jetzt läuft links auch sehr gut. Auch Maximilian Ritscher weiß, wie ich ticke und dann kommt halt so etwas heraus. Das ist sehr positiv.“

„Man hat speziell in dieser Saison gesehen, was wir hier im Stadion imstande sind zu leisten, mit den Fans im Rücken"

Philipp Ziereis (gelb-gesperrt) vor dem Spiel über die Bedeutung des beendeten Stimmungsboykotts: „Man hat es speziell in dieser Saison gesehen, was wir hier im Stadion imstande sind zu leisten, mit den Fans im Rücken. Wir haben Sturm geschlagen, haben Saint-Gilloise geschlagen, jetzt Salzburg. Das ist schon ein Pluspunkt für uns und wir hoffen, dass wir es heute auch umsetzen können.“

Zum SPIELBERICHT

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER!

Statement-Quelle: Sky Sport Austria, LASK und ADMIRAL Radioservice.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at