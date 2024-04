Am 28. Juli 2023 eröffneten die Traditionsvereine LASK und SK Rapid die ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläumssaison 2023/24, rettete damals Felix ("der Glückliche") Luckeneder den Athletikern Last-Minute ein 1:1. Auch die anderen beiden Prestige-Partien in Hütteldorf endeten remis (3:3, 0:0). Am heutigen "Ranking-Sonntag" der direkten Duelle" (Zweiter vs. Erster, Dritter vs. Vierter, Sechster vs. Fünfter) wollten die Linzer ihren komfortablen Vorsprung auf die Grün-Weißen ausbauen und Rang 3 festigen. Was gelang! Ein Handelfmeter brachte das Darazs-Team ins Spiel und auf (Tor-)Touren... bereits 3:0 zur Pause, am Ende 5:0!

Der Anfang vom Ende für Niklas Hedl und den SK Rapid bei der Blamage in Linz: Maren Ljubičić verwandelt, wie vor zwei Wochen gegen RB Salzburg, wieder sicher vom Punkt und zur 1:0-Führung für die Linzer gegen fortan völlig überforderte Hütteldorfer.

Erst Lawals Slapstick-Einlage, dann legt LASK los per Dreierpack!

Unter den bis dato drei Spielen unter Interimstrainer Thomas Darazs gelang es dem LASK bereits zwei Unserien zu stoppen. In Runde 27 nach sechs Jahren mal wieder ein Heimsieg gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und vor einer Woche seit Juni 2020 mal wieder ein Dreier gegen den TSV Hartberg. Gegen Rapid wollten die Gastgeber heute eine Positiv-Serie prolongieren, sind die Linzer doch erstmals seit dem Zeitraum von 1981 bis 1983 in fünf BL-Duellen in Folge gegen den SK Rapid unbesiegt (1S 4U) – länger nur von 1979 bis 1981 (7 Spiele) - und außerdem gegen die Gäste seit fünf BL-Heimspielen (2S 3U).

Die Hütteldorfer heute die Stahlstädter vor der Brust, doch das ÖFB-Cup-Finale am Mittwoch gegen den SK Sturm Graz (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) wohl schon im Kopf. Was sich auch personell auswirkte. Comebacker Nenad Cvetkovic wird geschont, bleibt in Wien, während in Linz Kapitän Guido Burgstaller sowie Stammkräfte wie Matthias Seidl, Christoph Lang und Terence Kongolo erstmal auf der Bank Platz nehmen.

Und Fußball-Fastenzeit an diesem frühlingshaften, sonnigen Aprilsonntag in der Anfangsviertelstunde sehen, ehe LASK-Keeper Tobias Lawal für ersten Unterhaltungswert per Slapstick-Einlage sorgt. Dem 23-jährigen, gebürtigen Linzer rutscht nach einem Rückpass der Ball unter dem Schlappen durch und landet nur knapp neben dem Tor (19.).

Ist weiter im Frühjahrs-Flow: Florian Flecker, der von der neuformierten Hütteldorfer Hintermannschaft nicht zu stoppen ist und in der "englischen Woche" obendrein zum Torschützen vom Dienst mutiert, drei Mal scort. Auch Adil Taoui hat Grund für seinen persönlichen Torjubel, erzielt sein BL-Premierentor.

SK Rapid von LASK-Drei-Tore-Lawine binnen acht Minuten überrollt

Nächster Aufreger inklusive VAR-Check dann auf der Gegenseite. Florian Flecker, seit Wochen einer der besten Athletiker, setzt sich halbrechts im 16-er durch, trifft mit seinem Flachschuss die linke Innenstange, ehe Roman Kerschbaum sich in den Nachschussball von Sascha Horvath wirft und mit dem rechten Arm zum Eckball abwehrt. Der Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger begibt sich zur Review-Area und kehrt mit der Entscheidung Elfmeter zurück (Anm.: keine gelbe, geschweige denn rote Karte für den Rapid-Routinier, weil keine Absicht und eher unglückliche Handbewegung).

Marin Ljubičić bleibt wie zuletzt gegen RB Salzburg cool und verwandelt halbhoch wuchtig und platziert in die rechte Ecke, in die Keeper Hedl zwar fliegt, doch nicht mehr an den Ball kommt (31.). Die Linzer legen nach...in Person von Meistergruppen-Torschütze vom Dienst Florian Flecker, der excellent von Andrés Andrade frei gespielt wird, allein auf Keeper Hedl zusteuert und abgeklärt zum 2:0 vollendet (dritter Treffer für den 29-jährigen Voitsberger im dritten Spiel en suite).

Damit nicht genug, der Torhunger der Darazs-Elf noch nicht gestillt. Flügel-"Wind" Florian Flecker wieder an der Aktion beteiligt und nicht zu halten, sein Schussball noch abgeblockt, Adil Taoui per Abstauber zur Stelle - 3:0! Der 22-jährige Franzose mit Wucht bei seinem BL-Premierentor in die Maschen (39.).

Der LASK kommt heute im Traditions-Duell gegen den SK Rapid aus dem Tor-Jubel nicht mehr heraus, fertigt mit seinem höchsten Saisonsieg den ÖFB-Cup-Finalisten aus Hütteldorf ab. Was für ein Statement der Schwarz-Weißen, deren Fans im übrigen heute den Stimmungsboykott beendet haben.

Sascha Horvath scort nach eineinhalb Jahren mal wieder in der Bundesliga

Nach dem Seitenwechsel galt es für Rapid um Schadensbegrenzung, während beim LASK weiterhin nahezu jeder Schuss ein Treffer wurde. Jetzt durfte auch noch Sascha Horvath, heute Kapitän, ran und traf mit seinem von Unglücksrabe Kerschbaum abgefälschten Distanzsschuss erstmal seit Oktober 2022 (1!) wieder - 4:0! Was für eine Demütigung für die inferioren Grün-Weißen, die noch nicht erlöst werden. Auflösungserscheinungen pur, während auf LASK-Seite Marin Ljubičić seinen Doppelpack schnürt (60.). Danach verschonten die Linzer die Gäste mit weiteren Treffern, verfehlte der "Man of the Match" - Florian Flecker - hauchzart das Tor und ersparte Rapid das halbe Dutzend - 5:0-Endstand!

Nach dem 3:1-Heimsieg-Coup vor zwei Wochen gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg "schenkt" der LASK auch Rekordmeister SK Rapid ein, schickt die Hütteldorfer mit einem Negativ-Erlebnis und drei Niederlagen aus der "englischen Woche" in das ÖFB-Cup-Finale am Mittwoch gegen den SK Sturm Graz und das nächste BL-Match gegen RB Salzburg (So., 05.05., 17 Uhr).

Hat Rapid-Cheftrainer Robert Klauß sich heute verzockt bzw. zu sehr rotiert oder gaben die personellen Möglichkeiten Stand heute nicht mehr her? Bei noch drei verbleibenden BL-Runden ist Rang 3 nunmehr außer Reichweite bei acht Zählern Rückstand auf den LASK, der sich für die jüngste Heimniederlage gegen den TSV Hartberg rehabilitiert und einen großen Schritt Richtung Europa League-Platz macht.

ADMIRAL Bundesliga 29. Runde, Meistergruppe 7. Runde

Sonntag, 28. April 2024, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 17.000; SR: Christopher Jäger/Salzburg

LASK vs. SK Rapid 5:0 (3:0)

LASK (4-2-3-1): Lawal - Stojković, Talovierov, Andrade, Bello (82. Ba) - Horvath (K, 82. Haider), V. Berisha (65. Luckeneder) - Usor, Taoui (72. Pintor), Flecker - Ljubičić. Trainer: Thomas Darazs.

SK Rapid (4-2-3-1): Hedl - Oswald (71. Schick), Querfeld (46. Kongolo), Sollbauer, Kasanwirjo - Sattlberger, Kerschbaum - Seydi (43. C. Lang), Kaygin (61. M. Seidl), Grüll (K) - Mayulu (61. Burgstaller). Trainer: Robert Klauß.

Torfolge: 1:0 Ljubičić (31., Handelfmeter, Horvath), 2:0 Flecker (36., Andrade), 3:0 Taoui (39., Flecker), 4:0 Horvath (56.), 5:0 Ljubičić (60., Taoui).

Gelbe Karten: Stojković (68., Unsportlichkeit) / Sattlberger (41., Foulspiel), Kerschbaum (47., Foulspiel), Kasanwirjo (68., Unsportlichkeit), C. Lang (87., Foulspiel, 5. GK, nä. Spiel gegen RB Salzburg gesperrt).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at