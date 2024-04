Greift der SK Rapid nach Winter-Transfer Christoph Lang (ehemals Leihspieler der Hartberger vom SK Sturm Graz) auch beim ersten Sommer-Transfer beim ADMIRAL Bundesliga-Konkurrenten TSV Egger-Glas Hartberg zu? Laut Sky Informationen sind die Hütteldorfer an TSV-Linksverteidiger Manuel Pfeifer (geb.: 10.09.1999) interessiert. Der erst im Jänner 2023 vom ADMIRAL 2. Ligisten SV Lafnitz zu den Blau-Weißen wechselte und in Hartberg noch einen Vertrag bis Juni 2025 hat.

Einer auf den sich TSV-Trainer Markus Schopp absolut verlassen kann: Manuel Pfeifer. Der in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison 28 Spiele absolvierte, davon allein 26 von der ersten bis zur letzten Minute. Doch die "Spatzen pfeifen" es bereits von den Dächern, dass der nächste Senkrechtstarter der Hartberger nach Wien wechselt...! Der Blau-Weiße bald in Grün-Weiß?

Dauerbrenner & Faktor auf der linken Außenbahn

Der 24-jährige, gebürtige Hartberger, zählt zu den Dauerbrennern und absoluten Leistungsträgern im Team von Cheftrainer Markus Schopp. Absolvierte in dieser Saison 28 von 29 Bundesliga-Spielen, stand dabei stets in der Startelf und hat wettbewerbsübergreifend in nicht mal eineinhalb Jahren schon 47 Pflichtpartien für den TSV zu Buche stehen. Lediglich das erste Tor ist noch fällig, zumindest drei Assists steuerte der Linksfuß bereits bei.

Da Manuel Pfeifer noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2025 hat, ist eine Ablösesumme fällig (Markwert: 800.000 €, Stand 11.12.2023, transfermark.de). Spannend auch, dass die Tabellennachbarn (TSV = Vierter mit 24 Punkten, SK Rapid = Fünfter mit 22 Punkten) in den verbleibenden drei Bundesliga-Runden um einen Europacup-Platz kämpfen und es in der letzten Runde zum Showdown zwischen beiden Teams in Hütteldorf kommt (Pfingstsonntag, 20. Mai, 17 Uhr).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL