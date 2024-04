Am Mittwoch, 1. Mai (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) kommt es zur Neuauflage des UNIQA-ÖFB-Cup-Finales aus dem Vorjahr zwischen Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz und dem SK Rapid. Das Duell der beiden österreichischen Kultklubs wird, wie in den letzten zehn Jahren, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt ausgetragen und ist bereits restlos ausverkauft. Schiedsrichter ist der 35-jährige Salzburger Sebastian Gishamer.

Der 24-jährige, gebürtige Grazer Niklas Geyrhofer erzielte am 4. April im Halbfinal-Spektakel beim FC Red Bull Salzburg in der Schlußphase den wertvollen Treffer zur 4:2-Führung für den SK Sturm (Endstand 4:3 zugunsten der Steirer) und hat damit seinen Anteil am Finaleinzug des Titelverteidigers.

Letzter ÖFB-Cup-Triumph für SK Rapid vor 29 Jahren

Vergangenes Jahr trafen der SK Sturm und SK Rapid erstmals im UNIQA-ÖFB-Cup-Finale aufeinander. Die Grazer konnten sich 2:0 durchsetzen und feierten ihren insgesamt sechsten Titel im Bewerb. Am Weg ins Endspiel nahmen die Steirer heuer die Hürden SAK Klagenfurt (7:2), SV Leobendorf (3:0), Grazer AK 1902 (3:2), FK Austria Wien (2:0) und FC Red Bull Salzburg (4:3). Die Wiener warfen den SR Donaufeld (7:0), Union Gurten (5:2 n.V.), den SKU Amstetten (5:1), den SKN St. Pölten (3:1) und den DSV Leoben GGMT Revolution (3:0) aus dem Cup.

In den vergangenen zehn Tagen kam es in der ADMIRAL Bundesliga gleich zweimal zum direkten Duell mit Sturm. Rapid musste sich 1:3 und 0:1 geschlagen geben. Die weiteren zwei Aufeinandertreffen in der laufenden Saison endeten jeweils mit einem 1:1.

Den letzten Titel im UNIQA ÖFB Cup durfte Rapid in der Saison 1994/95 bejubeln. Damals setzten sich die Hütteldorfer im Finale mit 1:0 gegen den DSV Leoben durch. Seitdem scheiterte Grün-Weiß gleich viermal erst im Finale.

Die Generalprobe hat der SK Rapid mit einer 0:5-Auswärtsniederlage in der Liga gegen den LASK verpatzt. Der SK Sturm holte im Top-Duell nach 2:0-Pausenführung ein 2:2 beim FC Red Bull Salzburg und behauptete damit die Tabellenführung mit weiterhin drei Punkten Vorsprung.

Klauß: „Wird ein sehr intensives und sehr enges Spiel"

Robert Klauß, Trainer SK Rapid: „Ich glaube, es wird ein sehr intensives Spiel, ein sehr emotionales Spiel mit zwei Fanlagern, die sich schon extrem darauf freuen, sich auf den Rängen nichts schenken werden und so wird es auch auf dem Platz werden, mit zwei Mannschaften, die sich extrem gut kennen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich denke, dass es ein sehr enges Spiel werden wird mit dem hoffentlich besseren Ausgang für uns.“

Markus Katzer, Geschäftsführer Sport SK Rapid: „Wenn man die Stimmung vom letzten Cup-Finale im Kopf hat, dann freut man sich einfach schon auf dieses Spiel. Es war letzte Saison ein unglaubliches Highlight. Man merkt auch heuer schon das Kribbeln und die Vorfreude. Wir wollen als Sieger vom Platz gehen, den Titel unbedingt gewinnen.“

Christian Ilzer, Trainer SK Puntigamer Sturm Graz: „In einem Finalspiel musst du von Anfang an auf Schiene sein. Die Stimmung im Vorjahr war großartig. Die beiden Fanlager haben alles dafür getan, um ihre Mannschaft zum Sieg zu peitschen. Ähnliches erwarte ich mir heuer auch wieder. Es wird sicher sehr, sehr gute Rahmenbedingungen geben. Wenn du diesen Bewerb gewinnst, nimmst du unheimlich viele positive Gefühle mit. Das wollen wir heuer natürlich wiederholen. Unser Ziel ist nicht das Finale, sondern wieder Cup-Sieger zu werden.“

Niklas Geyrhofer, Verteidiger SK Puntigamer Sturm Graz: „Es geht um eine Trophäe, die man für die ganze Stadt, für die Fans und für den Verein gewinnen kann. Es würde uns natürlich unheimlich viel bedeuten, den Titel im Cup zu verteidigen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird.“

Das Final-Duell im Überblick

SK Puntigamer Sturm Graz vs. SK Rapid

Mittwoch, 1.5. 2024, 17:00 Uhr, Wörthersee Stadion Klagenfurt

SR: Sebastian Gishamer, SRA 1: Santino Schreiner, SRA 2: Alexander Borucki, 4. Offizieller: Walter Altmann.

Ersatz SRA: Manuel Undesser, Beobachter: Alois Pemmer

Prämien

Beide Finalisten erhalten zusätzlich zu den bereits ausgeschütteten Zahlungen bis zum Semifinale eine Prämie von 120.000 Euro und sind zudem an den Einnahmen des Finales beteiligt.

VAR

Im UNIQA ÖFB Cup Finale kommt in dieser Saison wieder der Video Assistant Referee (VAR) zum Einsatz. Der Ablauf im Stadion sowie die technische Umsetzung erfolgt wie aus der Bundesliga bekannt. VAR: Alan Kijas| AVAR: Michael Obritzberger | VAR Supervisor: György Ring

Marco Grüll führt Torschützenliste in aktueller ÖFB-Cup-Saison an

Torjäger

In der Cup-Torschützenliste führt aktuell Marco Grüll vom SK Rapid mit sechs Treffern. Dahinter folgen Teamkollege Fally Mayulu und Deni Alar vom DSV Leoben mit fünf Toren. Beste Sturm-Torschützen sind Tomi Horvat und Szymon Wlodarczyk. Beide netzten dreimal.

PUMA Cup-Spielball

Wie bereits im Achtelfinale, im Viertelfinale und im Halbfinale, wird im Finale der PUMA Cup-Spielball verwendet.

Fair-Play-Wertung

Seit dem Viertelfinale werden wieder Punkte in der von STIEGL-Brauerei Salzburg präsentierten Fair-Play-Wertung vergeben. In die Bewertung, die von den ÖFB Venue Direktoren vorgenommen wird, fließen u.a. das Verhalten der Spieler, Fans und Funktionäre ein. Der Betrag von 10.000 Euro wird zweckgebunden für Aktionen und Projekte im Bereich Fairplay und Anti-Rassismus an den siegreichen Verein am Ende der heurigen Cup-Saison ausgeschüttet.

Voting zum Player of the Match

Im UNIQA ÖFB Cup-Finale kann wieder für den Player of the Match abgestimmt werden. Und zwar in der ÖFB App. Dazu einfach die App im App Store oder im Google Play Store downloaden, während des Spiels auf den Live-Tab klicken und dann im Reiter Spiel-Info den Player of the Match-Button klicken. Für den jeweiligen Favoriten abstimmen – fertig. Präsentiert wird das Player of the Match-Voting von UNIQA.

ALL SET!🧾🏆 Vorschau auf das Finale im UNIQA ÖFB Cup 👇 #GlaubeWilleMuthttps://t.co/HWSKK5ropv — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) April 29, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und Harry Dostal/www.sport-bilder.at