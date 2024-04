Rund zwölf Kilogramm schwer und 70 Zentimeter hoch ist der "Objekt der Begierde", welches am Mittwoch im Klagenfurt Wörthersee Stadion im "Finale Reloaded" des heurigen UNIQA ÖFB-Cups im Traditionsduell zwischen Titelverteidiger SK Sturm Graz und dem seit 1995 auf einen Pokalsieg wartenden SK Rapid seinen alten oder neuen Besitzer findet (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Während sich die "Blackies" als BL-Tabellenführer auf Double-Kurs befinden, hadert Grün-Weiß dieser Tage - nicht zuletzt durch die 0:5-Niederlage beim LASK am Wochenende - mit einer formidablen Ergebniskrise... Sprechen die Vorzeichen also für die "Blackies", die zuletzt doppelt innert sechs Tagen gegen die Hütteldorfer die Oberhand behielten (1:0 und 3:1)? Vorab Statements der Murstädter.

Ließ vorab aufhorchen, indem er Grün-Weiß die Favoritenrolle zuzuschieben versuchte: SK Sturm-Coach Christian Ilzer, der mit seinen "Blackies" das historisch zweite Double nach 1998 ins Visier nimmt.

"Sie haben alles rausgeschont und vollen Fokus auf Cup-Finale gelegt"

"Rapid hat den vollen Fokus auf dieses Cup-Finale am Mittwoch gelegt. Sie haben alles rausgeschont, sie haben sich so vorbereitet, dass sie frische Spieler haben. Aus dieser Perspektive ist Rapid für mich sogar leichter Favorit am Mittwoch", ließ SK Sturm Graz-Cheftrainer Christian Ilzer nach dem Schlagerspiel bei Krösus FC Red Bull Salzburg (2:2) aufhorchen.

Die "Blackies" können personell quasi aus dem Vollen schöpfen. "Ein absolutes Endspiel, bei dem es am Ende einen Sieger geben wird. Wir werden alles dafür tun, dass wir mit unseren Fans in Klagenfurt wieder ein Fußball-Fest feiern. Fantastische Stimmung der beiden größten Fanlager - es ist alles angerichtet für ein fantastisches Spitzenspiel."

Das Wörthersee Stadion in Klagenfurt ist natürlich längst ausverkauft - 30.000 Fans sind in der Lindwurmstadt mit dabei. Auch dafür hat der Erfolgscoach klare Worte: "Ein absolutes Endspiel, ein Spiel zweier Traditionsklubs, die ein 30.000er-Stadion im Nu gefüllt haben. Da würde auch ein Dortmunder Stadion mit 80.000 Zuschauern voll werden."

"Mittwoch um 17:00 Uhr wollen wir 'on top' sein"

"Wir sind Tabellenführer, wir wissen schon, welche Stärken wir haben. Trotzdem wird uns ein anderes Rapid erwarten, Rapid hat den Fokus komplett auf dieses Cup-Finale gelegt. Wir tanzen noch auf zwei Hochzeiten und müssen den Spagat schaffen - zwei Mal gegen Rapid und auswärts in Salzburg ist uns alles abverlangt worden. Trotzdem haben wir den Fokus nun auf dem Cup-Finale und sind diesen Rhythmus gewohnt. Wir werden heute (Ann.: Montag) müde sein, morgen noch ein bisschen. Aber Mittwoch um 17:00 Uhr wollen wir 'on top' sein", gibt der gebürtige Weizer die Marschrichtung vor.

Wiederum Mittelfeld-Motor Jon Gorenc Stankovic spricht vor dem heißen Saison-Finish von einem "positivem Druck" und einer "guten Ausgangsposition, die wir uns mit viel Arbeit verdient haben". Demnach: Lasset die Spiele beginnen!

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und Christian Fauland