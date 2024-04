Auch wenn in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 das rettende Ufer für Schlusslicht SC Austria Lustenau bei noch drei ausstehenden Runden und acht Punkten Rückstand auf den Vorletzten SCR Altach in weiter Ferne ist, bleibt der Kapitän an Bord. Egal, wo die Reise in der neuen Saison 2024/25 hingeht und ob zu neuen Ufern, Matthias Maak (geb.: 12.05.1992 in Bruck an der Mur) wird den Grün-Weißen auch über die laufende Saison hinaus erhalten bleiben. Am heutigen Dienstag unterzeichnete der 31-jährige Innenverteidiger einen neuen, ligaunabhängigen Vertrag bis mindestens Sommer 2025.

Hält weiter die Lustenauer Farben hoch und will weiter das Trikot der Austria tragen: Matthias Maak, der in der aktuellen Saison vom Verletzungspech (Rücken) geplagt war, über Monate ausfiel und nun wieder angreift.

„Das Ländle und Grün-Weiß sind meine zweite Heimat geworden"

Der in Bruck an der Mur geborene Innenverteidiger wechselte im Spätsommer 2020 aus Altach an den Rhein. Schon in seinem ersten Jahr bei der Austria etablierte sich der Rechtsfuß als unverzichtbare Stütze im Abwehrverbund und stieg bereits nach seiner Premierensaison in Lustenau zum Mannschaftskapitän auf. In der folgenden Spielzeit feierte er mit Grün-Weiß den Meistertitel in der 2. Liga und damit auch die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga.

Im Oberhaus kam der Defensivmann in der vergangenen Saison, die im Juni mit der Teilnahme am Europacup-Playoff gipfelte, zu 27 Einsätzen und hatte mit seiner Routine in der Defensive maßgeblichen Anteil an den vielen starken Auftritten der Austria. Unvergessen für alle grün-weißen Fans bleibt dabei mit Sicherheit sein vielumjubeltes Führungstor beim 2:1-Derbyerfolg imRheindorf im August 2022. In dieser Saison stand er wegen einer Rückenverletzung „nur“ in 14 Spielen auf dem Platz, wenngleich er sich zuletzt wieder 100% fit meldete.

„Die Verlängerung unseres Kapitäns in einer doch nicht so leichten Zeit ist ein starkes Zeichen"

Der 1,91 Meter-Mann bestritt bisher 103 Pflichtspiele für die Austria. Mit der Vertragsverlängerung bis mindestens 2025 geht die bis dato erfolgreiche Zusammenarbeit in die Fortsetzung.

Matthias Maak: „Ich bin jetzt mittlerweile schon fast vier Jahre hier. Ich fühle mich bei der Austria unglaublich wohl. Das Ländle und Grün-Weiß sind meine zweite Heimat geworden. Bis dato hatte ich hier eine richtige schöne Zeit mit zahlreichen tollen Momenten. Daher bin ich froh, dass ich auch über den Sommer das Lustenauer Trikot überstreife.“

Sportdirektor Alexander Schneider: „Die Verlängerung unseres Kapitäns in einer doch nicht so leichten Zeit ist ein starkes Zeichen und zeigt seine Identifikation sowie seine Verbundenheit mit dem Verein. Zudem zeigt die Verlängerung, dass wir bei der Austria unabhängig von kurzfristigen Resultaten den eingeschlagenen Weg kontinuierlich weitergehen werden.

Seine Leistungen auf dem Platz sowie seine Erfahrung, sein Engagement und seine Führungsqualitäten sind von enorm wichtigem Wert für die gesamte Mannschaft. Wir alle bedanken uns bei Maaki für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich in Gesprächen der letzten Wochen einmal mehr gezeigt hat. Wir sind uns sicher, dass wir in Zukunft gemeinsam noch viel erreichen werden.“

Fotocredit: SC Austria Lustenau