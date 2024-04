Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner: "Da treffen zwei ganz verschiedene Mannschaften aufeinander. Sturm Graz mit einer riesigen Fan-Base und auf Meisterkurs. Und wiederholt im ÖFB-Cup-Finale. Die Grazer haben am Sonntag im Spitzenspiel in der Bundesliga dem FC Red Bull Salzburg alles abverlangt. Hatten die Chance zum 3:0 und ich denke, wenn sie das Tor machen, hätten sie das Spiel auch gewonnen. Eine Mannschaft in absoluter Topform.

Demgegenüber der SK Rapid. Ebenso ein Traditionsverein, mit der größten Fan-Base in Österreich. Laut ihrem Plan, den sie gehabt haben, dass sie den Fokus auf das Cup-Finale richten, ist das vom Sportlichen her in der Liga mal komplett schief gegangen. Mit drei Niederlagen hintereinander, vorher haben sie auch noch ein paar mal Unentschieden gespielt. Dazu zuletzt die 0:5-Klatsche beim LASK. Was alles nicht dafür spricht, dass die Mannschaft in Form ist.

Aber das Gefährliche im Cup-Finale ist, dass sich Rapid voll darauf fokussiert hat, während Sturm Graz in der Liga sicher Energie und Kräfte gelassen und nur wenig Zeit hat, um sich zu regenerieren. Es wird sicher ein sehr spannendes Duell, in dem beide Mannschaften alles reinhauen werden.

Ich denke, dass sich Sturm Graz durchsetzen wird. Zwar nicht klar, aber mit einem Tor Unterschied die Nasenspitze vorn hat. Man wird sehen und darauf bin ich schon sehr gespannt, wie Rapid nach der Niederlagenserie und dass sie alles auf das Cup-Finale reinhauen, reagiert. Wie die Stimmung in der Mannschaft ist und ob sie sich nochmal so fokussieren können, dass sie genau am 1. Mai im Finale top performen."

ALL SET!🧾🏆 Vorschau auf das Finale im UNIQA ÖFB Cup 👇 #GlaubeWilleMuthttps://t.co/HWSKK5ropv — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) April 29, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos