Für das drittletzte Spiel der ADMIRAL Bundesliga-Meistergruppe tritt der LASK am morgigen Samstag die Reise ins südlichste Bundesland Österreichs an. Der Tabellendritte aus Linz gastiert am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) beim Sechstplatzierten SK Austria Klagenfurt und kann dort aus eigener Kraft Platz drei fixieren. Beide Teams also derzeit auf ihren - auch aus der Vorsaison - her bekannt "angestammten Rängen".

Die Duell-Gesamtbilanz und auch der direkte Vergleich in dieser Saison spricht für den LASK (hier mit Branko Jovičić), der in der aktuellen Spielzeit in Klagenfurt im Grunddurchgang mit 3:1 gewann, zuhause dann 2:2 spielte und in der Meistergruppe auf der Linzer Gugl Ende März dank dem Goldtor von Felix Luckeneder mit 1:0 siegreich blieb. Für Klagenfurts Christopher Cvetko gab es also bisher nicht viel zu holen gegen die Athletiker.

Linzer Matchball für Rang 3

Mit zuletzt drei Siegen in vier Spielen (1N) unter Neo-Interimstrainer Thomas Darazs haben sich die Linzer eine gute Ausgangsposition für das Saisonfinish geschaffen. Eine Woche nach dem fulminanten 5:0-Schützenfest gegen den SK Rapid eröffnet sich dem LASK die Möglichkeit, wie schon im Vorjahr Rang drei in trockene Tücher zu bringen. Mit einem vollen Erfolg in Klagenfurt ist den Schwarz-Weißen ungeachtet der weiteren Resultate der Konkurrenz der dritte Platz, welcher eine fixe internationale Gruppenphase bedeuten würde, nicht mehr zu nehmen. Bislang beendeten die Athletiker seit Gründung der Bundesliga 1974/75 fünf Mal eine Saison in der höchsten Spielklasse in den Top drei.

Die bisherigen Auftritte in der Meistergruppe verliefen vielversprechend. In den ersten sieben Partien landeten die Schwarz-Weißen, bei denen am Sonntag Renner, Ljubic, Mustapha und Jovicic fehlen, vier Siege bei einem Remis (2N) und stehen in dieser Hinsicht besser da als zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison (3/3/1). Im Hinblick auf die umgerechnete Gesamtpunktezahl liegt man mit 48 Zählern lediglich zwei hinter jener des Vorjahres.

LASK in 20 Pflichtpartien gegen Austria Klagenfurt unbesiegt

Die Klagenfurter belegen derzeit Rang sechs in der Meistergruppe, allerdings fehlen lediglich zwei Punkte auf den Vierten TSV Hartberg. Im Finaldurchgang fuhr die Elf von Trainer Peter Pacult bislang einen vollen Erfolg ein, nämlich den sensationellen 4:3-Heimsieg nach 0:2-Rückstand gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Besondere Aufmerksamkeit ist bei ruhenden Bällen gefragt, neun Treffer nach Standardsituationen der Kärntner bedeuten den drittbesten Wert in der Bundesliga.

Die direkte Bilanz der beiden Mannschaften spricht klar zugunsten des LASK: Nach 20 Pflichtpartien (wettbewerbsübergreifend in BL, 2. Liga, RLM und ÖFB-Cup) sind die Linzer bei 15 Siegen und fünf Remis nach wie vor ungeschlagen, in der Bundesliga sprangen in neun Duellen fünf dreifache Punktgewinne sowie vier Unentschieden heraus. In sämtlichen Aufeinandertreffen verbuchten die Oberösterreicher zumindest einen Eintrag auf dem Scoreboard, wobei Marin Ljubicic in sieben Einsätzen bereits vier Treffer gegen die Klagenfurter beisteuerte.

„Benötigen erneut sehr fokussierten und erwachsenen Auftritt"

Cheftrainer Thomas Darazs: „Wir wollen die starke Leistung von letzter Woche gegen Rapid bestätigen und werden alles daransetzen, auch aus Klagenfurt drei Punkte mitzunehmen. Dafür benötigen wir erneut einen sehr fokussierten und erwachsenen Auftritt. Wir brauchen gute Entscheidungen in allen Momenten des Spiels und werden versuchen, dem Gegner möglichst wenig Umschaltmomente zu gewähren.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at