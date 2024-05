Let´s go West...ist in dieser Saison für den RZ Pellets WAC ein gutes Omen, kehrten die Wölfe von ihren Touren aus Lustenau, Bregenz, Tirol und diesmal Altach in Runde 30 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 stets mit "Beute", respektive Punkte-Zuwachs zurück ins Lavanttal. 4 Siege und 2 Remis, ergo 14 von 18 Punkten verbuchte das Schmid-Team allein in Tirol & Vorarlberg. Der 1:0-Sieg am Schnabelholz kam gerade zur rechten Zeit, rückte der WAC doch damit vor dem Topspiel nächsten Samstag vs. QG-Spitzenreiter Austria Wien auf einen Punkt an die Veilchen ran, um zugleich den Atem vom FC Blau-Weiß Linz zu spüren.

Der 21-jährige Pongauer Maximilian Scharfetter absolvierte in Altach sein Bundesliga-Startelf-Debüt und feierte dabei gegen Koller und den SCRA einen wertvollen 1:0-Auswärtssieg im Hinblick auf das BL-Europacup-Playoff-Halbfinale am Dienstag, den 21. Mai.

„Da steht wieder ein Team am Platz“

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…die Bedeutung des Sieges: „Es ist sehr wichtig. Man hat gesehen, dass uns nichts leicht von der Hand läuft. Es ist ein Kampf gewesen mit Chancen auf beiden Seiten. Die Möglichkeiten wären da gewesen. Wir haben eine Chance genutzt und deswegen haben wir gewonnen. So wie wir heute aufgetreten sind, hat man gesehen, da ist wieder eine Gruppe am Platz, die funktioniert und kämpft. Da steht wieder ein Team am Platz.“

…wie viel Glück den Sieg ermöglicht hat: „Natürlich war es glücklich. Die Mannschaft hat sich das von ihrer Einstellung her verdient. Das ist nach so einer Phase nicht so einfach. Wir haben aus drei Spielen sechs Punkte geholt. So wie wir spielen reicht es mir natürlich nicht. Mir war es aber wichtig, eine kompakte und funktionierende Gruppe zu sehen.“

…den Kampf um den Gruppensieg: „Wir werden natürlich versuchen, Erster in der Gruppe zu werden. Wir waren nie wirklich weg. Die anderen Mannschaften haben auch nicht so gepunktet, wie sie es sich vorgestellt haben. Wir werden eine gute Idee entwickeln und alles unternehmen, um das nächste Spiel zu gewinnen.“

„So wie wir heute gekämpft haben, so stelle ich mir das vor“

Jonathan Scherzer (Linksverteidiger RZ Pellets WAC) über...

…den zweiten WAC-Sieg in der Qualifikationsgruppe: „So wie wir heute gekämpft haben, so stelle ich mir das vor. Wenn man in so einer Situation ist muss man mit Kampf kommen. Das ist total befreiend für die Mannschaft. Klar haben wir auch ein bisschen Glück gehabt aber das ist einfach eine Genugtuung.“

…warum das Spiel so knapp ausgegangen ist: „Wir haben ein paar gute Konterchancen gehabt. Da müssen wir noch ein bisschen effizienter werden. Dann gabs aber auch ein paar Stangenschüsse. Die Verteidiger haben sich richtig reingeworfen. Schön, dass wir das über die Zeit gebracht haben.“

…das Ziel Platz 1 in der Qualifikationsgruppe: „Wir wollen das Heimrecht haben. Auswärtsfahrten hatten wir schon genug diese Saison. Wir werden voll angreifen. Jetzt schauen wir natürlich nach oben.“

„Wir haben gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind und zusammenhalten"

Maximilian Scharfetter (BL-Startelf-Debütant RZ Pellets WAC): „Es war heute ein sehr wichtiger Sieg für uns, sehr wichtige drei Punkte. Es war ein sehr kämpferisches Spiel. Wir haben gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind und zusammenhalten. Nächste Woche gegen Austria Wien wollen wir ebenfalls wieder drei Punkte holen, um unser Ziel zu erreichen und ins Playoff zu kommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen werden."

