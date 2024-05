Vor dem mit Hochspannung erwarteten, brisanten Top-Spiel der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zwischen Rekordmeister SK Rapid und Serienmeister FC Red Bull Salzburg stand er noch als Nr. 1 auf dem Spielberichtsbogen und somit vor seinem 29. BL-Saison-Einsatz: Alexander Schlager. Doch der 28-jährige, gebürtige Salzburger und ÖFB-Teamtorhüter verletzt sich beim Aufwärmen, sodass der 30-jährige Deutsche Timo Horn (lange Jahre beim 1. FC Köln) zu seinem Debüt im österreichischen Oberhaus kommt - siehe auch Ligaportal-LIVETICKER.

Am 9. Dezember beim ersten Saison-Duell in Hütteldorf stand Alexander Schlager noch zwischen den Pfosten, hielt beim 1:0-Sieg der Roten Bullen gegen den SK Rapid im Allianz Stadion seinen Kasten sauber.

Bitteres Wochenende für die Schlager-Spieler des ÖFB-Teams

Doch was ist mit Alexander Schlager? Nachdem ein anderer Schlager im ÖFB-Team bereits definitiv für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni - 14. Juli) ausfallen wird. Der ehemalige Salzburger Mittelfeldmotor Xaver Schlager erlitt im Freitagabendmatch der Deutschen Bundesliga seines Klubs RB Leipzig bei der TSG Hoffenheim (1:1) bereits nach 14 Spielminuten ohne gegnerische Einwirkung eine Knieverletzung. Nach dem Abpfiff gab es beim gebürtigen Linzer noch Entwarnung, doch wie die Sachsen am Samstagabend bestätigten, hat sich der 26-Jährige das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen.

Unter dem deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick galt Xaver Schlager (43 Einsätze) als gesetzt und verpasst nun die EM.

Während Alexander Schlager heute Nachmittag vor dem Match in Hütteldorf dem Vernehmen nach beim Aufwärmen umknickte und wegen Knieproblemen für das Topspiel ausfällt. Hoffentlich nichts gravierendes beim 15-fachen ÖFB-Team-Torhüter.

Alex #Schlager verspürt beim Aufwärmen Probleme am Knie. Timo #Horn wird gegen Rapid zwischen den Pfosten stehen.#SCRRBS pic.twitter.com/9kkBIXVBFU — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 5, 2024

Fotocredit: Josef Parak